La sublime exhibición de Leo Messi, el casi récord de Mbappé y el rugido de Haaland: esto es lo que ha pasado esta noche en el Mundial

Histórico Leo Messi. Entraron en acción algunos de los llamados a ser grandes protagonistas del Mundial y no se quedaron cortos: Mbappé y Haaland dejaron su sello en esta pasada noche en el Mundial, pero el mundo del fútbol volvió a caer rendido ante Leo Messi.

Mbappé, nuevo rey de Francia (Francia, 3 - Senegal, 1)

El delantero del Real Madrid abrió el marcador al 65' aprovechando una asistencia de Michael Olise, Bradley Barcola amplió la ventaja al 82' y, ya en el descuento, Mbappé firmó su doblete con un golazo desde fuera del área para sentenciar el 3-1 (Ibrahim Mbaye había recortado distancias para los senegaleses).

El segundo gol de Mbappé tiene además letra mayúscula: con él llegó a 58 tantos con Francia, superando a Olivier Giroud (57) y convirtiéndose en el máximo goleador histórico de los Bleus. Y no contento con eso, también sigue escalando en la lista mundialista: sus 14 goles en Copas del Mundo le igualan con Gerd Müller y le dejan a solo dos del récord absoluto de Miroslav Klose (16).

Haaland ruge con fuerza (Iraq, 1 - Noruega, 4)

Si Francia goleó con sufrimiento, Noruega lo hizo con autoridad. Erling Haaland firmó un doblete (29' y 42') para encarrilar el triunfo ante un Irak que había logrado el empate transitorio por medio de Aymen Hussein (39'). Leo Østigård amplió la ventaja con un cabezazo en el 76' y el propio Hussein cerró la noche con un autogol en el descuento para el definitivo 4-1.

El resultado tiene un sabor especial para los escandinavos: era su primera victoria en un Mundial desde 1998, tras 28 años sin pisar la fase final.

La noche redonda e histórica de Messi (Argentina, 3 - Argelia, 0)

Lionel Messi es de otro planeta. Cuántas veces habremos dicho esa frase... Pero es que a sus casi 39 años se convirtió esta madrugada en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. Sí, sí. Necesitaba tres goles para igualar a Klose y todo apuntaba a que sería Mbappé el primero en hacerlo. Pero apareció el argentino para ofrecer su enésima exhibición sublime ante Argelia.

Messi abrió el marcador en el 17' con un golazo desde fuera del área, después de que tanto él como Argelia (con Chaibi) vieran anulados goles anteriores por fuera de juego. Luego anotó su doblete particular en el 60' aprovechando un mal despeje de Luca Zidane. Y culminó su obra con un hat-trick para la historia con su gol de 'siempre' en el 76': disparo de zurda desde la frontal ajustadísimo al palo.

El partido tiene además tuvo valor simbólico enorme: fue el encuentro número 200 de Messi con la Albiceleste, lo que le convierte en el tercer futbolista de la historia en alcanzar esa cifra, solo por detrás de Cristiano Ronaldo (228) y el kuwaití Bader Al-Mutawa (202). Pero lo que nadie le va a quitar por ahora es el récord de más goles anotados en los Mundiales (16).

Austria cumple ante Jordania

Y para cerrar la madrugada, el equipo de Rangnick no falló ante la cenicienta del grupo J, que lidera Argentina gracias al festival de Leo Messi ante Argelia. Abrió el marcador Romano Schmid en el primer tiempo, anticipando una goleada que muchos esperaban, pero que no llegó. De hecho, Jordania logró empatar en el segundo acto gracias a un tanto de Ali Olwan en el 50’, y Austria no volvió a ponerse por delante hasta el minuto 76, gracias a un gol en propia puerta de Abu Arab. Arnautovic, en el 90+12’ y de penalti, puso el definitivo 3-1.

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