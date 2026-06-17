El Talayuela jugará la eliminatoria previa de la Copa del Rey

El Talayuela será el representante extremeño en la fase previa de la Copa del Rey de la temporada 2026-2027. Así lo ha resuelto la Jueza de Competición de competiciones no profesionales de la RFEF para la Real Federación Extremeña de Fútbol, tras analizar las bases de competición y la situación de los equipos implicados en la Copa Extremadura.

La resolución oficial concede al conjunto talayuelano la plaza regional para disputar esta eliminatoria previa después de que tanto el Plasencia, campeón de la Copa Extremadura, como el Quintana, finalista, hayan logrado el ascenso deportivo al Grupo XIV de Tercera Federación. Esta circunstancia les impide participar en dicha fase previa, conforme a lo establecido en la normativa.

Las bases de la Copa Extremadura, publicadas el 22 de julio de 2025, contemplan que, en caso de que el campeón o el subcampeón asciendan a Tercera Federación, la plaza para la Copa del Rey debe pasar a los semifinalistas que no hayan conseguido el ascenso y que presenten el mejor coeficiente de puntos.

El mejor coeficiente, decisivo

De esta forma, la plaza se dirimió entre los dos semifinalistas del torneo: el Talayuela y el Ciudad de Plasencia. Tras el cómputo de resultados, el Talayuela obtuvo un coeficiente de 2,00 puntos, fruto de 10 puntos en 5 partidos, por delante del Ciudad de Plasencia, que alcanzó un coeficiente de 1,75 puntos, con 7 puntos en 4 encuentros.

En consecuencia, la Jueza de Competición ha acordado conceder la plaza al Talayuela y designar como primer suplente al Ciudad de Plasencia, en caso de que el equipo talayuelano no cumpliera finalmente con los requisitos necesarios para participar.

Extremadura, Coria y Don Benito, con plazaAdemás del Talayuela, Extremadura contará, de momento, con otros tres equipos con derecho a disputar la Copa del Rey 2026-2027: el Extremadura, el Coria y el Don Benito. Estos clubes accederán al torneo por su condición deportiva, a falta de que se complete el mapa definitivo de participantes y de que se confirmen todos los requisitos federativos.