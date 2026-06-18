El Cacereño Femenino renueva a una de sus principales referentes, Carmen Acedo

El Cacereño Femenino anunció este jueves la continuidad de Carmen Acedo de cara a la temporada 2026/2027. La centrocampista cacereña, nacida el 21 de septiembre de 2005, seguirá formando parte de la primera plantilla verdiblanca y cumplirá así su cuarta campaña completa bajo las órdenes de Ernesto Sánchez.

Acedo, formada en el entorno del club, irrumpió en el equipo cuando todavía tenía edad de cadete y desde entonces se ha consolidado como una futbolista importante dentro del vestuario. A pesar de haber atravesado un periodo alejada de los terrenos de juego por una lesión, la jugadora ha mantenido una trayectoria marcada por la competitividad, la calidad y el compromiso con el equipo.

Una temporada de peso en la permanencia

Durante la temporada 2025/2026, la centrocampista fue titular en los 24 encuentros en los que estuvo disponible. Solo se perdió el partido de Valdebebas ante el Real Madrid B por molestias físicas y el de Valencia por acumulación de tarjetas. Además, firmó cuatro goles, entre ellos el conseguido en Mendizorroza y el anotado en la última jornada ante el Oviedo, dos tantos decisivos para que el Cacereño Femenino lograra una agónica permanencia.

Con esta renovación, el club asegura la continuidad de una jugadora identificada con los colores verdiblancos y considerada una pieza importante por su entrega, carácter competitivo y capacidad para poner sus cualidades al servicio del colectivo.