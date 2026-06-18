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Fútbol. Primera Federación Femenina

El Cacereño Femenino renueva a una de sus principales referentes, Carmen Acedo

La centrocampista cacereña fue clave en la permanencia verde con goles decisivos ante el Alavés y el Oviedo

Carmen Acedo se escapa con el balón.

Carmen Acedo se escapa con el balón. / Jorge Valiente

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Javier Ortiz

Javier Ortiz

Cáceres

El Cacereño Femenino anunció este jueves la continuidad de Carmen Acedo de cara a la temporada 2026/2027. La centrocampista cacereña, nacida el 21 de septiembre de 2005, seguirá formando parte de la primera plantilla verdiblanca y cumplirá así su cuarta campaña completa bajo las órdenes de Ernesto Sánchez.

Acedo, formada en el entorno del club, irrumpió en el equipo cuando todavía tenía edad de cadete y desde entonces se ha consolidado como una futbolista importante dentro del vestuario. A pesar de haber atravesado un periodo alejada de los terrenos de juego por una lesión, la jugadora ha mantenido una trayectoria marcada por la competitividad, la calidad y el compromiso con el equipo.

Una temporada de peso en la permanencia

Durante la temporada 2025/2026, la centrocampista fue titular en los 24 encuentros en los que estuvo disponible. Solo se perdió el partido de Valdebebas ante el Real Madrid B por molestias físicas y el de Valencia por acumulación de tarjetas. Además, firmó cuatro goles, entre ellos el conseguido en Mendizorroza y el anotado en la última jornada ante el Oviedo, dos tantos decisivos para que el Cacereño Femenino lograra una agónica permanencia.

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Con esta renovación, el club asegura la continuidad de una jugadora identificada con los colores verdiblancos y considerada una pieza importante por su entrega, carácter competitivo y capacidad para poner sus cualidades al servicio del colectivo.

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