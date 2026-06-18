Erikas Kalinicenko seguirá en el Cáceres

Luis Parejo ya anota fuera de la pista. Codo con codo con el técnico Jacinto Carbajal, el nuevo director general y deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad ya ha cerrado como mínimo la renovación de uno de los jugadores que compondrán la plantilla 26/27. Se trata de Erikas Kalinicenko, que intentará recuperar su mejor forma con la camiseta verdinegra después de haber estado más de un año sin jugar y reaparecer el pasado mes de marzo.

El acuerdo se ha agilizado en los últimos días a la vista de que todas las partes querían prolongar la relación. Kalinicenko está deseoso de devolver al Cáceres la confianza que depositó en él la pasada campaña, cuando también renovó a sabiendas de que tardaría mucho en estar disponible al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2025. Tras muchísimo trabajo de la mano del personal del club, consiguió volver a las pistas para los últimos encuentros de la liga regular y los 'playoffs' 25/26, pero su peso en el equipo no fue demasiado relevante.

Alrededor de la continuidad del bloque

Ahora, con más meses por delante para ajustar sus capacidades y recuperar sensaciones, el Cáceres sí considera al cien por cien que tendrá de nuevo el perfil de jugador determinante en la Segunda FEB. No conviene olvidar que era el máximo anotador del equipo cuando sufrió la lesión en un entrenamiento y que ese fue un golpe del que no hubo manera de recuperarse.

Parejo ya anunció el miércoles, en su propia presentación, que la idea es mantener el bloque de la pasada campaña con vistas a reforzar la identidad de la plantilla y aprovechar lo mejor de ella. No dio nombres, pero en el aire estaba claramente el de Kalinicenko, alero de 29 años. Otros que están sobre la mesa son los del base Albert Lafuente, el alero Matteo Strikker, el ala-pívot Alex Mazaira y el pívot Luis García. Por supuesto que el también interior Wildens Leveque entraría también en los planes, pero, pese al arraigo que ha mostrado en la ciudad, se considera muy difícil alcanzar la gran cotización que ha logrado tras ser MVP de la Segunda FEB.