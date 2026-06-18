REAL MADRID
Juni Calafat, tras los pasos de Bouaddi: "Jugará en el Real Madrid el próximo año"
Olivier Giroud ha alabado a su compañero en el Lille, que deslumbró en su estreno en el Mundial con Marruecos
Mario Roldán
Ayyoub Bouaddi ha sido una de las grandes revelaciones de este inicio de Mundial. El centrocampista de 18 años manejó la batuta de la selección de Marruecos en el empate ante Brasil, en el que fue el mejor jugador del partido. Su irrupción ha llamado la atención de grandes clubes europeos, entre ellos el Real Madrid. Juni Calafat, jefe de captación de promesas del club blanco, lleva unos meses detrás de él.
El mediocentro ha jugado este año en el Lille, con el que ha disputado 42 partidos entre todas las competiciones. En el conjunto francés ha compartido vestuario con Olivier Giroud, que ha vaticinado que Bouaddi fichará por el conjunto blanco en este mercado veraniego. "Jugará en el Real Madrid el próximo año", ha asegurado el segundo máximo goleador histórico de la selección gala en declaraciones a la 'BBC'.
El talentoso canterano del Lille escogió representar a la selección africana después de formar parte de las inferiores de Francia, el país donde nació y en el que ha desarrollado toda su carrera hasta ahora. "Me ha impresionado su madurez y también la de su entorno. Me gusta que sea tranquilo, seguro de sí mismo, como si no estuviera fingiendo, sino siendo él mismo. Es un regalo tenerle en el equipo y seguro que en Marruecos están muy contentos con él, porque es realmente bueno", ha alabado Giroud.
Bouaddi es un mediocentro posicional, dotado técnicamente con el balón. Su calidad no pasó desapercibida en su estreno en una Copa del Mundo, hasta tal punto que el delantero francés lo compara con dos leyendas. "Mis amigos me dicen que es una mezcla entre Patrick Vieira y Sergio Busquets. Aún no es tan bueno técnicamente como Busquets, pero tiene algunas de sus cualidades. En comparación con Vieira, Bouaddi tiene mucho menos físico, pero crecerá y será más potente", valora Giroud, que renovó un año más su contrato con el club galo.
Asimismo, el campeón del mundo en 2018 ha puesto precio a su compañero, pues sabe que "va a ser difícil mantenerlo en el Lille". "Cuesta 60 o 70 millones de euros", apunta Giroud, que subraya el único punto débil de Bouaddi: "Es un jugador muy completo, versátil, está en todos lados. Me recuerda a Kanté en eso. La única cosa en la que debe mejorar es en la finalización, ser más agresivo de cara a puerta", sentencia el delantero de 39 años.
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