Lucía Navas es la segunda renovación en el Miralvalle

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle seguirá contando una temporada más con Lucía Navas, que afrontará así su segunda campaña en el primer equipo placentino en Liga Femenina 2. La renovación de la jugadora se suma a la de la también escolta María Romero, ya confirmada, y permite al club continuar dando forma a la plantilla con la que competirá el próximo curso.

Navas llegó al conjunto miralvallino la pasada temporada y, desde entonces, se consolidó como una pieza importante dentro de la dinámica del equipo. Su trabajo diario, su compromiso y su capacidad para aportar en ambos lados de la pista fueron claves para que el club apostara por su continuidad dentro de un proyecto que busca estabilidad y crecimiento deportivo.

Continuidad en el proyecto

La jugadora se mostró satisfecha tras hacerse oficial su renovación. «Estoy muy contenta de seguir en Miralvalle una temporada más. El año pasado me permitió crecer mucho como jugadora y conocer de cerca un club con el que me he sentido muy identificada y cómoda desde el primer momento», señaló.

Navas afronta esta nueva etapa con «muchas ganas de seguir mejorando», ayudar al equipo y pelear por los objetivos colectivos.

Confianza del cuerpo técnico

Desde el cuerpo técnico también valoraron de forma positiva su continuidad. Destacaron su «compromiso ejemplar», su capacidad de trabajo y su implicación con el grupo desde su llegada al club.

Además, subrayaron que su evolución durante la pasada temporada fue «muy positiva» y defendieron que contar con ella un año más era una prioridad para construir una plantilla competitiva.

Con esta renovación, el Hierros Díaz Extremadura Miralvalle refuerza su apuesta por jugadoras comprometidas con el proyecto y mantiene la base de un equipo que volverá a competir en Liga Femenina 2.