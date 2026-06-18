María Germán roza el podio y lidera la actuación extremeña en el Campeonato de España de rítmica

La gimnasia rítmica extremeña dejó presencia en varias categorías del Campeonato de España Individual y por Autonomías, celebrado en Guadalajara, con participación de deportistas de Club Rítmica Nashira, Club Hadar, Gimnástico Almendralejo y Mérida.

El resultado más destacado para la delegación extremeña llegó de la mano de María Germán, del Club Rítmica Nashira, que firmó una sobresaliente actuación en categoría alevín. La gimnasta concluyó novena en la clasificación general, con 53,850 puntos, y consiguió meterse en la final de aro, donde acabó cuarta con 20,650, empatada en puntuación con la tercera clasificada y a las puertas del podio nacional.

Presencia extremeña en infantil, júnior y sénior

En categoría infantil, Extremadura también tuvo una participación amplia. La mejor clasificada fue Noelia Burgos, del Gimnástico Almendralejo, que terminó 24ª en la general con 55,600 puntos. Por detrás se situaron Talía Sánchez, del Club Rítmica Nashira, 27ª con 53,650, y Valeria Barriga, del Club Hadar, 28ª con 53,450. También compitió María Paredes, del Club Hadar, que completó la representación regional en la categoría.

Talía Sánchez dejó además uno de los mejores resultados extremeños por aparatos, con un 12º puesto y 20,050 puntos, mientras que Valeria Barriga fue 10ª en otro de los ejercicios, con 19,650.

En categoría júnior, la presencia extremeña correspondió a Ariadna Alfaro, de Mérida, que finalizó 22ª en la clasificación general con 58,550 puntos. La gimnasta firmó como mejor ejercicio un 20,100, resultado que le permitió situarse entre las representantes regionales más destacadas de la competición.

En sénior, el protagonismo extremeño estuvo repartido entre el Club Hadar y el Gimnástico Almendralejo. Aitana Sánchez, del Hadar, concluyó 27ª en la general con 60,100 puntos, justo por delante de Giannina Rosario, del Gimnástico Almendralejo, que fue 28ª con 59,400. En los aparatos, Aitana Sánchez obtuvo un meritorio 13º puesto con 22,400, mientras que Isabel Fernández, también del Gimnástico Almendralejo, fue 16ª en ese mismo ejercicio con 22,200.

Extremadura, en la clasificación por autonomías

Por autonomías, Extremadura fue octava en alevín, gracias a la puntuación de María Germán, y séptima en infantil, con la suma de los ejercicios de Noelia Burgos, Valeria Barriga, María Paredes y Talía Sánchez. Estos resultados reflejan una participación regional repartida entre varios clubes y categorías en una de las citas más exigentes del calendario nacional.