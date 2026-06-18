La UPP regresa con fuerza

La Unión Polideportiva Plasencia ha iniciado oficialmente una nueva etapa con la presentación de Luismi Álvarez como entrenador del primer equipo para la temporada 2026-27. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Las Claras y sirvió para dar a conocer las líneas maestras de un proyecto deportivo diseñado a tres temporadas, con la intención de consolidar al club en la zona alta de la Tercera Federación, aunque desde la prudencia propia de un equipo recién ascendido.

El regreso de Luismi al banquillo unionista tiene una fuerte carga simbólica. La secretaria del club, María González, lo presentó como el «director de orquesta» de esta nueva etapa y recordó su vinculación histórica con la entidad: máximo goleador del Plasencia y entrenador que ya llevó al equipo a disputar el último playoff de ascenso a Segunda Federación, según recoge SER Plasencia.

Recuerdo a la etapa más difícil

Álvarez puso el foco en el proceso de recuperación vivido por la entidad en los últimos años. El técnico recordó la delicada situación que atravesó el club hace dos temporadas, cuando llegó a estar en riesgo de desaparición, y subrayó que el primer gran objetivo fue garantizar la supervivencia de una institución histórica. «Lo importante era que la Unión Polideportiva Plasencia no desapareciera. Entre todos conseguimos salvar un club histórico y ahora toca seguir creciendo», señaló.

Luismi también tuvo palabras de reconocimiento para Carlos Baños, técnico del ascenso y figura clave en el regreso del Plasencia a categoría nacional. El nuevo entrenador agradeció públicamente su trabajo, destacó la buena relación personal entre ambos y remarcó que su labor ha sido fundamental para devolver al club al escenario competitivo en el que ahora quiere asentarse.

Fichajes y pretemporada

En el plano deportivo, la intención de la UP Plasencia pasa por mantener una parte importante del bloque que consiguió el ascenso. El club trabaja en la renovación de alrededor de nueve jugadores de la pasada campaña y ya tendría cuatro o cinco acuerdos de continuidad muy avanzados. A esa base se sumaría una cifra aproximada de diez u once fichajes, con una combinación de futbolistas con experiencia en la categoría y perfiles jóvenes con margen de crecimiento.

El cuerpo técnico presentado junto a Luismi Álvarez estará formado por Daniel López, Rubén Borrallo, Álvaro Fructuoso ‘Fiti’ y Miguel Ángel Sainz. La dirección deportiva, encabezada por Álvaro Juanals, trabaja ya en la confección de la plantilla para una temporada en la que el club quiere competir con ambición, pero sin perder de vista el contexto de reconstrucción de los últimos años.

En cuanto al apartado económico, el presidente David Llorente y la dirección deportiva avanzaron que el presupuesto se dará a conocer en una próxima asamblea de socios, todavía sin fecha. También destacaron el respaldo de varias empresas locales al nuevo proyecto, animadas por el trabajo realizado por la entidad en las últimas temporadas.

La pretemporada comenzará el 27 de julio y el club ya tiene cerrado un amistoso ante el Salamanca FC UDS en tierras salmantinas. Luismi resumió el espíritu de esta nueva etapa con una declaración de intenciones: «Vamos a dejarnos el alma para llevar al club lo más arriba posible».