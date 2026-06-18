Villafranca de los Barros, sede este domingo del Campeonato de Extremadura al aire libre

Villafranca de los Barros se convertirá este domingo en el centro del atletismo regional con la celebración del Campeonato de Extremadura absoluto al aire libre, una de las citas más relevantes del calendario regional. La competición arrancará a partir de las 18.00 horas y reunirá a más de 250 deportistas, que participarán en una treintena de pruebas.

El campeonato se presentó este jueves en la Diputación de Badajoz, con la participación de representantes de la institución provincial, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, de la Federación Extremeña de Atletismo y del club Capex, entidad organizadora.

Una cita de referencia

La diputada provincial Paqui Silva destacó la importancia deportiva de la prueba, al señalar que no se trata de «una competición más», sino de una de las grandes citas del atletismo regional, en la que los mejores atletas extremeños buscarán sus mejores marcas.

Silva vinculó además la celebración de este tipo de eventos con el equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación. En este sentido, defendió que apostar por instalaciones y servicios de calidad en los municipios permite que el medio rural acoja competiciones de primer nivel.

La diputada recordó que Villafranca inauguró en 2016 la primera pista de atletismo homologada de la provincia, financiada por la Diputación de Badajoz, y subrayó que una década después esa inversión permite consolidar al municipio como sede de grandes eventos deportivos.

Mientras, el concejal de Deportes de Villafranca de los Barros, Emilio Sánchez, puso en valor el trabajo realizado en los últimos años para mejorar y mantener las infraestructuras deportivas del municipio. Según explicó, esa apuesta permitió acoger diferentes competiciones de primer nivel.

Sánchez avanzó también que el ayuntamiento trabaja con el objetivo de convertir Villafranca en un centro de tecnificación deportiva con proyección nacional.

En la presentación también intervino el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José Ignacio Fernández, quien reconoció el apoyo de la diputación al atletismo y valoró el trabajo del ayuntamiento y del Capex. A su juicio, en Villafranca «se están haciendo las cosas muy bien».

Por su parte, el presidente del Capex, Martín Martínez, detalló que el campeonato reunirá a más de 250 atletas en unas 30 pruebas diferentes.

Impacto económico

Más allá del plano deportivo, la cita tendrá también un impacto directo en la comarca. La llegada de atletas, equipos técnicos y familiares contribuirá a dinamizar la hostelería, el comercio local y las plazas hoteleras de Villafranca de los Barros y del entorno de Tierra de Barros.

Paqui Silva defendió que el turismo deportivo se ha consolidado como un motor económico para los municipios rurales, especialmente cuando se trata de eventos con capacidad para atraer visitantes durante todo el fin de semana.

En la misma línea, el concejal Emilio Sánchez señaló que este tipo de competiciones no solo benefician al municipio anfitrión, sino también al conjunto de la comarca y de la provincia, por el movimiento económico que generan en alojamientos, bares, restaurantes y comercios.