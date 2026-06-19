Baloncesto. Segunda FEB
El Cáceres se ilusiona con la ‘operación Leveque’
El club apuesta fuerte en la renovación de su gran estrella y se abre a la fórmula de quedárselo cedido a la espera de que sea ‘cotonou’
Parecía imposible, pero hay una rendija de esperanza. En el Cáceres Patrimonio de la Humanidad existe una ilusión creciente de poder mantener en sus filas a la que ha sido su gran estrella en la temporada que acaba de concluir: Wildens Leveque. La operación es complicada y se tienen que cumplir varios factores.
La primera, inexcusable, es que el club apueste económicamente por él más que por ningún otro jugador en los últimos años. En ese sentido no hay duda: cualquiera que venga a ocupar su lugar en el centro de la zona es utópico que alcance su misma aportación, así es que es mejor pagar un poco más y asegurársela.
Sin embargo, no va a ser una cuestión únicamente de dinero, porque después de promediar 16,6 puntos y 9,2 rebotes —24,8 de valoración en 28 minutos por partido— siempre va a haber alguien que pague más.
El arraigo y el pasaporte
Hay dos factores que pueden ayudar. Uno es muy inesperado: a Leveque le encanta Cáceres y no es una frase tópica. Hasta tal punto que, una vez terminada la liga, ha preferido quedarse que viajar a su país natal, Estados Unidos. Se trata de un hecho absolutamente inhabitual, ayudado por el hecho de haber encontrado pareja en la ciudad. Leveque siempre ha declarado sentirse muy a gusto en Extremadura y mejora su español a pasos agigantados.
La última pieza es más burocrática. Su valor es ahora alto, pero se multiplicaría en el caso de conseguir un pasaporte que le permitiese no ocupar plaza de extracomunitario, como le sucede ahora. La vía que tiene abierta es la de conseguir la nacionalidad haitiana —por tanto, ‘cotonou’— por sus ancestros, pero para eso se necesita superar una serie de gestiones que no son sencillas.
El Cáceres se ha ofrecido a acogerle cedido durante una temporada después de que firme un contrato de larga duración en otro club. Según le llega a la entidad verdinegra, hay uno de la Liga Endesa que considera ya seriamente esta posibilidad.
En todo caso es una carpeta que tiene todavía mucho que engordar. Erikas Kalinicenko renovará y le seguirán otros, como Luis García, pero lo de Leveque sería mucho más impactante.
El club lanza su campaña de abonados: 140 euros el carnet adulto
El Cáceres ha puesto en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026-2027. En la categoría general, el abono de adulto tendrá un precio de 140 euros, mientras que el carné para mayores de 65 años costará 120 euros. El abono joven, destinado a aficionados de entre 16 y 25 años, será de 100 euros, y el infantil, para edades comprendidas entre los 4 y los 15 años, tendrá un coste de 30 euros. Los menores de 4 años podrán acceder gratis. Hay un abono familiar de 280 euros, dirigido a padres e hijos menores de 25 años.
Los abonados podrán conservar su asiento hasta el 10 de junio. Además, quienes renueven de forma anticipada podrán beneficiarse de un 5% de descuento. También habrá un 5% extra si, en el momento de renovar el abono, se realiza la compra de otro carné nuevo.
La gestión online puede realizarse en cacerescb.acyti.com, mientras que el club atenderá presencialmente en su oficina de la calle Oaxaca 4, en Cáceres, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas. También se ha habilitado el teléfono de WhatsApp 685 196 681 para más información. n
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