El Extremadura Arroyo trabaja para cerrar su inscripción en Primera División Nacional

El Extremadura Arroyo, único equipo extremeño que ha llegado a militar en la élite del voleibol femenino español, con cuatro temporadas en la máxima categoría, apura los plazos para poder competir la próxima campaña en Primera División Nacional. La entidad arroyana dispone hasta el 26 de junio para formalizar su inscripción, después de que el pasado curso consumara su descenso desde Superliga Femenina 2.

Con ese objetivo, el presidente del club, Adolfo Gómez, mantiene en estos días una intensa agenda de reuniones encaminada a cerrar el presupuesto necesario para garantizar la continuidad del proyecto en el voleibol nacional. La prioridad de la entidad es reunir los apoyos suficientes que permitan afrontar con garantías económicas y deportivas una nueva etapa en la tercera categoría del vóley femenino español.

Nueva estructura de competición

La Real Federación Española de Voleibol aprobó el pasado 6 de junio la normativa de Primera División Nacional para la temporada 2026/27. La competición estará formada por cuatro grupos de 12 equipos cada uno, configurados por criterios de proximidad geográfica. Además, los conjuntos insulares quedarán repartidos entre los diferentes grupos con el objetivo de equilibrar, en la medida de lo posible, el impacto económico que suponen esos desplazamientos para los clubs participantes.

Según el sorteo celebrado en la sede federativa, la liga comenzará el próximo 3 de octubre y concluirá el 20 de marzo. Los dos primeros clasificados de cada grupo, ocho equipos en total, disputarán posteriormente la fase final de ascenso, prevista para una fecha aún por determinar durante el mes de abril de 2027.

El Extremadura Arroyo no será el único representante regional en la categoría, ya que también estará el Licenciados Reunidos. El otro equipo extremeño ya firmó una buena temporada en la pasada campaña, la de su debut en Primera División Nacional, y volverá a competir también en este nuevo curso.