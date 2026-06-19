La extremeña Paula de la Calle gana en la Copa del Mundo

La paraescaladora extremeña Paula de la Calle ha logrado la medalla de oro en la categoría AU3 durante la Copa del Mundo de Paraescalada celebrada en Innsbruck (Austria), firmando una actuación sobresaliente que la sitúa en lo más alto del podio internacional. La competición reunió a algunos de los mejores especialistas del mundo en una de las citas más prestigiosas del calendario internacional de la IFSC.

Nacida el 20 de julio de 1992 en Jarandilla de la Vera, Paula de la Calle compagina su trayectoria deportiva con su labor como profesora de Educación Física en el IES Universidad Laboral de Cáceres. Miembro del Equipo Extremeño de Escalada y de la Selección Española de Paraescalada, volvió a demostrar en Innsbruck su extraordinario nivel competitivo, superando a sus rivales en una prueba de máxima exigencia técnica y física para conquistar una merecida medalla de oro.

Referencia desde antes de 2015

Este resultado supone un nuevo éxito para el deporte extremeño y para la escalada adaptada española, consolidando la trayectoria de una deportista que lleva años siendo una referencia nacional e internacional en la paraescalada. Paula lleva ganando pruebas internacionales desde que en 2015 ya se impusiera en la Copa del Mundo, y continúa ampliando un palmarés que refleja su esfuerzo, dedicación y pasión por este deporte.

Su trayectoria está marcada por una constancia competitiva que la ha mantenido durante años entre las mejores especialistas de su categoría. En cada cita internacional, la deportista jarandillana ha sabido combinar preparación física, concentración y experiencia para responder al máximo nivel en escenarios de gran exigencia.

Además de sus éxitos deportivos y de haber estudiado Ciencias del Deporte en la Uex, Paula de la Calle se ha convertido en una figura inspiradora dentro y fuera del rocódromo. Su doble faceta como docente y deportista de élite refuerza el valor de su ejemplo, especialmente para los jóvenes que ven en ella una muestra de que el esfuerzo diario, la disciplina y la pasión pueden abrir camino en el deporte de alto nivel.

En el centro del podio en Innsbruck. / Fexme

Orgullo para la escalada extremeña

Desde la Federación Extremeña de Montaña y Escalada han querido felicitar a Paula por este magnífico resultado, que representa un motivo de orgullo para toda la comunidad escaladora de Extremadura. Su éxito es también un ejemplo de superación, compromiso y excelencia deportiva para las nuevas generaciones de deportistas.

La medalla de oro conseguida en Innsbruck supone además un importante impulso de cara a los próximos compromisos internacionales de la temporada, en un momento de gran crecimiento para la paraescalada mundial.