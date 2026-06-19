Iván Fernández renueva en el Cacereño y Joserra y Palacín no siguen

El Cacereño ha anunciado este viernes tres movimientos de peso: Joserra no seguirá, Palacín también se marcha e Iván Fernández renueva. Tres noticias con lectura propia, porque afectan a futbolistas con recorrido, ascendencia o importancia reciente dentro del proyecto verde. Las despedidas de los dos primeros y las primeras palabras del tercero así lo demuestran.

La salida de Joserra tiene un componente deportivo, pero también sentimental. El defensa de Llerena, uno de los jugadores de la casa dentro del vestuario y uno de los futbolistas con mayor ascendencia en el grupo, pone fin a su etapa en el club después de no alcanzar un acuerdo para su renovación. El Cacereño le planteó seguir, aunque la oferta no terminó de satisfacer al futbolista, y finalmente las partes no han prolongado su vinculación.

Joserra celebra un gol. / Agencia Lof

También causa baja Palacín, futbolista clave en el ascenso a Primera Federación y que había regresado esta temporada al Cacereño procedente del Marbella. Su marcha, en circunstancias similares a la de Joserra, supone otro movimiento relevante. En el apartado de continuidades, el club sí contará con Iván Fernández, uno de los capitanes. El futbolista de Retamal de Llerena no ha tenido un año sencillo por culpa de las lesiones, que le han impedido ofrecer su mejor versión y tener la continuidad deseada, pero sigue siendo un jugador de absoluta confianza para Julio Cobos.

Pertenencia

Joserra no era un futbolista más dentro de la plantilla. Por rendimiento, por identificación y por peso interno, el lateral izquierdo se había ganado un sitio importante en el último proyecto del Cacereño.

Nacido en Llerena el 18 de enero de 1999, representa como pocos esa idea de futbolista extremeño hecho en el barro de las categorías nacionales. Antes de asentarse en el Cacereño pasó por equipos como el Diocesano, Badajoz, Montijo, Don Benito o Coria.

Su relación con Cáceres venía de mucho más atrás. Llegó a la ciudad con 16 años para jugar en el Diocesano, vivió interno en la Universidad Laboral, inició aquí sus estudios y formó también una parte fundamental de su vida personal. «Son 10 años de 26 en Cáceres», explicaba entonces. Por eso, más allá del lugar de nacimiento, Joserra se sentía también un cacereño más. Y esa vinculación se trasladó al terreno de juego y al vestuario.

El lateral fue uno de los protagonistas del ascenso y también uno de los jugadores que mejor encarnó el espíritu competitivo del equipo. En el año del salto de categoría aportó regularidad, sacrificio y experiencia. Ya en Primera Federación, con mayor exigencia y más competencia, mantuvo un papel relevante dentro de una plantilla que logró sostenerse en una categoría durísima. El Cacereño cerró el curso fuera del descenso, cumpliendo el gran objetivo de la permanencia, y Joserra fue una de las piezas de ese recorrido.

Ahora se abre una nueva etapa para el defensa extremeño. Entre las opciones que podría manejar aparece la del Pontevedra, mientras que el Coria, camiseta que ya ha lucido anteriormente, podría ponerse en algún momento como una posibilidad. Además, Joserra también habría contado con alguna propuesta del extranjero, una vía que amplía el abanico de alternativas para su futuro inmediato.

Palacín, otra baja importante

La marcha de Palacín también tiene relevancia por lo que significó en el pasado reciente del Cacereño. Su salida añade otro nombre importante al capítulo de bajas.

El delantero levantino fue una pieza clave en el ascenso a Primera Federación, con un doblete histórico ante el Estepona, y su regreso esta temporada, procedente del Marbella, tenía un componente especial por su conocimiento del club y por el recuerdo de aquella campaña histórica. En este año no ha tenido tanto protagonismo, aunque sus dos goles y su trabajo han ayudado a conseguir finalmente el objetivo de la permanencia.

Iván Fernández, continuidad y confianza

Iván Fernández, por su parte, representa la continuidad del perfil de Diego Nieves, el portero, que también continúa. El delantero renueva después de una temporada especialmente complicada para él por las lesiones, que le han cortado el ritmo y le han impedido tener la presencia que acostumbra. Aun así, el club mantiene su apuesta por un futbolista que conoce perfectamente el vestuario, el modelo de Cobos y la exigencia competitiva del Cacereño.

Su continuidad tiene también una lectura interna. Cobos confía plenamente en él y el Cacereño conserva así a uno de sus capitanes en una plantilla (el verdadero líder, Javi Barrio, se ha marchado) que empieza a reordenarse con salidas importantes como las de Joserra y Palacín.