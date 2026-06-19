Joserra y el Cacereño separan sus caminos

José Ramón de Diego Martín, futbolísticamente Joserra, no seguirá en el Cacereño. El defensa de Llerena lo ha anunciado este viernes en sus redes sociales y pone fin a su etapa en el club después de no alcanzar un acuerdo para su renovación. Uno de los jugadores de la casa dentro del vestuario verde y uno de los futbolistas con mayor ascendencia en el grupo se despide así del Cacereño tras una temporada notable en Primera Federación. El lateral dice que le hubiera gustado seguir "un año más" al lado de Julio Cobos, un técnico que ha confiado en él en las dos últimas campañas.

La salida tiene un componente deportivo, pero también sentimental. Joserra no era un futbolista más dentro de la plantilla. Por peso interno, el lateral izquierdo se había ganado un sitio importante en el proyecto del Cacereño. Esta temporada, ya en Primera Federación, ha vuelto a responder desde la banda izquierda, con continuidad y oficio. Pero eso, en el fútbol actual, a veces no es garantía de continuidad.

Un futbolista de la tierra

Nacido en Llerena el 18 de enero de 1999, Joserra representa esa idea de futbolista extremeño hecho en el barro de las categorías nacionales. Antes de asentarse en el Cacereño pasó por equipos como el Diocesano, Badajoz, Montijo, Don Benito o Coria. Una trayectoria muy de la tierra, siempre ligada al fútbol extremeño, aunque curiosamente nunca llegó a jugar en el primer equipo de su pueblo. “Para volver a casa siempre hay tiempo”, decía hace unos meses en una entrevista con este diario, en la que también recordaba con orgullo sus raíces llerenenses.

Su relación con Cáceres, sin embargo, venía de mucho más atrás. Llegó a la ciudad con 16 años para jugar en el Diocesano, vivió interno en la Universidad Laboral, inició aquí sus estudios y formó también una parte fundamental de su vida personal. “Son 10 años de 26 en Cáceres”, explicaba entonces. Por eso, más allá del lugar de nacimiento, Joserra se sentía también un cacereño más. Y esa vinculación se trasladó al terreno de juego y al vestuario.

El lateral fue uno de los protagonistas del ascenso y también uno de los jugadores que mejor encarnó el espíritu competitivo del equipo. En el año del salto de categoría aportó regularidad, sacrificio y experiencia. Ya en Primera Federación, con mayor exigencia y más competencia, mantuvo un papel relevante dentro de una plantilla que logró sostenerse en un año duro. El Cacereño cerró el curso fuera del descenso, cumpliendo el gran objetivo de la permanencia, y Joserra fue una de las piezas clave de ese recorrido.

Dentro del vestuario, su figura iba más allá de los minutos. Él mismo lo reconocía al hablar de su papel entre los veteranos: inculcar lo que significa sentir el Cacereño y la idea de trabajar “a muerte”. Esa ascendencia, unida a su conocimiento del club y de la ciudad, le convirtió en uno de los referentes silenciosos del grupo.

Pontevedra y mercado abierto

La negociación para su continuidad no ha llegado a buen puerto. La oferta del Cacereño no terminó de satisfacer al futbolista, y finalmente las partes no han alcanzado un acuerdo para prolongar su vinculación. La despedida, por lo que significa Joserra para el Cacereño y el Cacereño para Joserra, no deja de tener un punto amargo para él, según ha dejado entrever el propio jugador llerenense.

Ahora se abre una nueva etapa para el defensa extremeño. Entre las opciones que podría manejar aparece la del Pontevedra, mientras que el Coria, camiseta que ya ha lucido anteriormente, podría ponerse en algún momento como una posibilidad. Además, Joserra también habría contado con alguna propuesta del extranjero, una vía que amplía el abanico de alternativas para su futuro inmediato.