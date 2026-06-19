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Portugal tiene un lío con Cristiano Ronaldo

La selección vive un seísmo con las críticas que cuestionan la jerarquía del veterano capitán de 41 años por la falta de goles y su desconexión con los compañeros

Cristiano Ronaldo, parado, durante el partido de Portrugal frente a Congo.

Cristiano Ronaldo, parado, durante el partido de Portrugal frente a Congo. / MIGUEL A. LOPES / EFE

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Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona

Si un equipo considerado grande empata con un equipo considerado inferior tiene un problema. Da igual el nombre de uno o de otro. Es lo que le pasa a Portugal por el 1-1 cosechado frente a la República Democrática del Congo en el debut mundialista.

"No es diferente a los demás". Esa frase que podría describir la desazón que vive el la selección lusa a consecuencia del tropiezo, la misma que España (1-1 con Cabo verde), Brasil (1-1 con Marruecos), Países Bajos (2-2 con Japón), Bélgica (1-1 Egipto) o Uruguay (1-1 con Arabia Saudí), ha desatado un pequeño seísmo porque la pronunció João Neves al ser preguntado sobre Cristiano Ronaldo.

João Neves celebra el 1-0 de Portugal sobre Congo en el duelo jugado en Houston.

João Neves celebra el 1-0 de Portugal sobre Congo en el duelo jugado en Houston. / MIGUEL A. LOPES / EFE

41 años y en Arabia

El debate sobre el sacrosanto capitán de Portugal permanece latente desde hace un tiempo. Su marca mundial de goles le confiere un halo de protección y jerarquía que tiembla por el rendimiento real del futbolista sobre el campo. Los 41 años pesan sobre el delantero, que basaba su capacidad goleadora en sus acciones explosivas. Como pesa también el lento ritmo de juego al que se ha acostumbrado desde que firmara la jubilación activa en el Al Nassr de Arabia Saudí en 2023.

Roberto Martínez justificó la permanencia de Cristiano Ronaldo en el campo precisamente en el pasado del futbolista, cuya actitud en el campo le tiene aislado del juego colectivo. Sólo espera balones para rematar. "Si necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo", contestó el entrenador a la pregunta de por qué no le había sustituido por su pobrísima actuación, teniendo delanteros de recambio. Martínez relevó a los acompañantes del exmadridista (Bernardo Silva, Vitinha y Pedro Neto) pero no a él. No se ha librado el entrenador de los comentarios negativos por no saber conectar a sus fabulosos centrocampistas con el ariete.

Cristiano Ronaldo cabecea un balón ante Chancel Mbemba durante el Portugal-Congo de la primera jornada del grupo K disputado en Houston.

Cristiano Ronaldo cabecea un balón ante Chancel Mbemba durante el Portugal-Congo de la primera jornada del grupo K disputado en Houston. / Carlos Ramírez / EFE

Diez partidos a cero

Sin embargo, Cristiano ha dejado de ser el delantero infalible que tanto colaboró para que Portugal sumara su primeros títulos internacionales, como la Eurocopa de 2016 y dos Ligas de Naciones. No ha marcado un gol en una gran competición (Eurocopa o Mundial) desde Qatar-2022, cuando en el primer partido transformó un penalti frente a Ghana. Ha encadenado diez encuentros desde entonces a cero.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás". comentó textualmente João Neves sobre el estatus de Cristiano Ronaldo. Usuarios de las redes sociales atacaron al joven centrocampista del París Saint-Germain (21 años) por cuestionar la jerarquía del delantero. Bruno Fernandes salió en defensa de Neves y también recibió una generosa ración de críticas. Katia Aveiro, la hermana de Cristiano, las aplaudió.

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Roberto Martínez chilla a algún jugador de Portugal mientras en la banda espera Gonçalo Ramos para entrar al campo en el Portugal-Congo.

Roberto Martínez chilla a algún jugador de Portugal mientras en la banda espera Gonçalo Ramos para entrar al campo en el Portugal-Congo. / MOLLY DARLINGTON / Getty Images via AFP

Fuera de Portugal, en cambio, no ha habido ninguna duda en resaltar la nula aportación de Cristiano Ronaldo en el partido ante el Congo relacionada con la supeditación del juego colectivo de la selección a la presencia de su figura. Una de las más difundidas fue la que efectuó Thierry Henry al denunciar el egoísmo del atacante luso por acaparar los remates del equipo.

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