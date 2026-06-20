El Badajoz es de Segunda Federación

Ficha técnica: 1 - CD CUARTE: Pablo Hernández; Roberto Pérez, Solbes, Rami (Almegre, min. 76), Iván Rivera, Pepo, Desus (Monteiro, min. 64), Peralta, Jorge Pérez, Tapia (Diego Tena, min. 4), Villaoslada (Marco Martínesz, min. 64). 1 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán, Jesús Sánchez, Lolo González, Pata, Bermúdez (Pablo Rodríguez, min. 88), Gus Quezada, Moyano (Adri Escudero, min. 67), Carlos Bravo (Pavón, min. 52), Borja Domingo (Manu Hernández, min. 67), Alegría. GOLES: 1-0, Iván Vera (min. 7); 1-1, Bermúdez, (min. 60). ÁRBITRO: Álvaro del Valle (navarro). Amonestó a los locales Rami, Pepo, Diego Tena, y a los visitantes Moyano, Bermúdez, Borja Domingo, Alegría, Lolo González, y expulsó a Gus Quezada y a Javi Álamo, INCIDENCIAS: En torno a 2.000 espectadores en el estadio Juan Guerrero ‘El Lobo’.

Objetivo cumplido. El Badajoz es equipo de Segunda Federación. El conjunto pacense selló el cambio de categoría tras empatar en Cuarte tras disputar un partido muy competido, en el que comenzó perdiendo y que acabó empatando con un golazo de Bermúdez en la segunda mitad. Los pacenses confirman de este modo una remontada épica tras la llegada de Ávila.

Galán y Bravo fueron los únicos cambios que introdujo el cacereño en el once inicial con respecto al partido de ida en detrimento de Calles y del lesionado Fran Miranda con respecto al duelo de ida. El técnico cacereño apostó por el juego entre líneas y dejó a Pavón y a Manu Hernández en el banquillo en busca de su oportunidad.

El duelo comenzó del peor modo posible para los intereses blanquinegros. Al igual que en la ida, el Cuarte conseguía romper la igualada inicial con un gol tempranero. Jorge Pérez iniciaba la jugada por banda diestra tras una buena combinación en el centro del campo y ponía un balón al área que Iván Vera remataba sin oposición a gol. La eliminatoria se igualaba.

El gol encajado provocó la inestabilidad de un Badajoz que tardó en encontrarse sobre el césped de El Lobo. El cuadro blanquinegro se vio superado durante la primera hora hasta que consiguió encontrar a Bermúdez entre líneas.

Desde la figura del extremo pacense, los de Ávila crecieron. El Badajoz comenzó a tener más presencia en campo rival y generó llegadas, la más clara con Gus Quezada como protagonista.

El ecuatoriano lograba rematar un balón suelto en el área tras una falta lateral, pero su remate se topaba con Pablo Hernández, que evitaba el empate con una gran parada.

No iba a dar más de sí el primer tiempo. El Badajoz se vio superado durante el inicio del duelo y vio como la eliminatoria se igualaba. Mejoró con el paso de los minutos pero no consiguió empatar el choque.

Segunda parte con premio

El Badajoz inició el segundo tiempo con una actitud completamente diferente a la del primero. El equipo de Ávila comenzó a generar peligro, especialmente desde el balón parado, ante un Cuarte que retrasó su bloque varios metros.

La locura iba a desatarse antes de llegar a la hora de partido. Bermúdez se aprovechaba de un balón suelto en la frontal para conectar un derechazo al palo largo que sorprendía a Pablo Hernández y se convertía en el empate. El Badajoz volvía a ponerse por delante en la eliminatoria.

Pese al gol, el partido iba a complicarse para el Badajoz. El colegiado le mostraba la roja directa a Gus Quezada tras una polémica acción dividida en la que el centrocampista blanquinegro protagonizaba un duelo con un contrario. El Badajoz tendría que defender su ventaja con diez hombres.

El tramo final del partido se basó en balones del Cuarte al área blanquinegra. Tienza se erigió como uno de los grandes protagonistas, solventando todos las llegadas que se acercaban a sus proximidades.

El Badajoz se puso el mono de trabajo y logró mantener su ventaja. Con el descuento del colegiado cumplido, este señalaba el final del partido y confirmaba el ascenso de los blanquinegros. Tras una temporada que comenzó del peor modo posible, el Badajoz logra el cambio de categoría de la mano de un Miguel Ángel Ávila que cambió la cara por completo al equipo.

Noticias relacionadas

Un ascenso merecido

De este modo, el Badajoz consigue un ascenso merecido por su gran reacción antes del final de la primera vuelta. El equipo comenzó del peor modo posible, con un -3 tras no poder presentarse ante el Azuaga y con una pésima dinámica que tenía al equipo a tres puntos del descenso. La llegada de Ávila lo cambió todo. El cacereño impuso su fútbol basado en una defensa sólida, una presión constante en campo rival y la implicación de todos los jugadores de la plantilla. Gracias a ello, el Badajoz puede presumir de un ascenso muy perseguido que abre un nuevo abanico de posibilidades dentro de la entidad blanquinegra.