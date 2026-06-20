Gete, centrocampista del Avilés, primer fichaje del Cacereño

El Cacereño ya tiene su primera cara nueva para la próxima temporada. Tras los movimientos del viernes, el club verde ha informado este sábado que incorpora a Álvaro Gutiérrez Gete, mediocentro cántabro de 25 años que llega procedente del Real Avilés Industrial y que se convierte en el primer fichaje del proyecto que volverá a dirigir Julio Cobos.

Nacido en Santa María de Cayón el 7 de febrero de 2001, Gete es un centrocampista de 1,82 metros, formado en la cantera del Racing de Santander y con recorrido posterior en el Rayo Cantabria, el Sestao River y el Real Avilés. Llega al Príncipe Felipe con experiencia reciente en Primera Federación y después de haber sido una pieza importante en el conjunto asturiano.

Esta última temporada disputó 33 partidos de liga con el Real Avilés, 24 de ellos como titular, y acumuló 1.989 minutos. Su incorporación aporta al Cacereño oficio, recorrido y conocimiento de la categoría para una zona clave del campo.

Gete responde al perfil de mediocentro de trabajo, lectura y equilibrio. En principio es una apuesta por la fiabilidad: un futbolista todavía joven, pero ya curtido en contextos competitivos, que puede ayudar a sostener al equipo desde la sala de máquinas.

Una plantilla en plena remodelación

Su llegada abre el turno de incorporaciones en un Cacereño que ya había comenzado a perfilar la plantilla con varios movimientos internos. El club ha cerrado las renovaciones de Diego Nieves e Iván Fernández, dos continuidades con peso dentro del vestuario, y cuenta además con cinco futbolistas cuya vinculación quedó activada por cláusulas asociadas a la permanencia en Primera Federación: Iván Martínez, José Alonso, Emi, Álex Monerris y Nico Conesa.

Esa situación, sin embargo, no significa que todos ellos tengan garantizada su presencia en la plantilla definitiva. Al menos dos de esos jugadores con contrato automático podrían salir, por lo que se mantiene abierto el ajuste del grupo más allá de las renovaciones y continuidades ya comunicadas.

El club también trabaja en otras renovaciones, aunque no todas presentan el mismo grado de dificultad. La más complicada sería la de Ajenjo, que cuenta con varios pretendientes y cuya continuidad se presenta, por ahora, como una de las carpetas más delicadas de la planificación verdiblanca.

Joserra y Palacín elevan el peso de las bajas

El capítulo de salidas ha ganado todavía más relevancia con las marchas de Joserra y Palacín, dos bajas anunciadas el viernes y con lectura propia dentro del proyecto. La de Joserra tiene un componente deportivo, pero también sentimental. El defensa, uno de los futbolistas de la casa dentro del vestuario y con mayor ascendencia en el grupo, pone fin a su etapa en el club después de no alcanzar un acuerdo para su renovación.

El lateral izquierdo se había ganado un sitio importante en el último Cacereño. Nacido en Llerena el 18 de enero de 1999, pasó antes por equipos como el Diocesano, Badajoz, Montijo, Don Benito o Coria, y mantenía una vinculación especial con Cáceres, ciudad a la que llegó con 16 años para jugar en el Diocesano. Su salida deja un hueco importante por lo que representaba dentro y fuera del campo.

También se marcha Palacín, futbolista clave en el ascenso a Primera Federación y autor de un doblete histórico ante el Estepona. Su regreso esta temporada, procedente del Marbella, tenía un componente especial por su conocimiento del club y por el recuerdo de aquella campaña. Este curso no tuvo tanto protagonismo, aunque sus dos goles y su trabajo ayudaron a conseguir el objetivo de la permanencia.

A esas dos bajas se suman las de Álex Quevedo, que regresa al Villarreal B tras finalizar su cesión, Rubén Valdera, Raúl Sanchís, Wilfrid Kaptoum, Kensly Vázquez, César Gómez, Sanchidrián, Diego Gutiérrez, Osama y Javi Barrio, capitán verde, que anunció su marcha a su tierra.

Así, Gete se convierte en el primer fichaje de una plantilla que ya venía tomando forma entre renovaciones, contratos activados por la permanencia y bajas significativas. El Cacereño empieza a incorporar caras nuevas a un proyecto todavía abierto y con varios movimientos pendientes antes de cerrar su grupo para la próxima temporada.