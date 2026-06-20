Fútbol. Primera Federación
Javi Tapia, primera renovación en el Coria
El joven futbolista villanovense, clave en el ascenso, cuenta con la confianza absoluta de Rai
El Coria ha comenzado a poner nombre a las continuidades de su plantilla de cara a la temporada 2026-27. El primero en renovar ha sido Javi Tapia, centrocampista de Villanueva de la Serena nacido en 2003, que seguirá vistiendo de celeste en el nuevo proyecto del conjunto cauriense. Tapia ha sido una pieza clave en el ascenso del Coria a Primera Federación de la mano de Rai, consolidándose como uno de los futbolistas importantes del bloque celeste durante una temporada histórica para la entidad.
Su continuidad supone, por tanto, el primer movimiento de estabilidad dentro del proyecto con el que el club afrontará el salto de categoría.
La primera criba
La renovación llega después de una primera criba importante en la plantilla. El club ya había confirmado las bajas de Gonzalo Llerena, Dawda, Adri Pérez, Mercadal, Loskos, Mba, Eric Iglesias, Juanjo Chavalés y José Antonio, además de las salidas de los cedidos Aarón Alonso, que pertenecía al Tenerife, y Tomy, llegado desde el Real Valladolid.
El futbolista extremeño llegó el pasado verano procedente del Don Benito, donde venía de disputar 33 partidos y marcar un gol en Segunda Federación, y se mantiene ahora como una de las piezas del bloque celeste para afrontar la nueva temporada.
Con esta renovación, el Coria abre el capítulo de continuidades tras una profunda reestructuración inicial y empieza a perfilar la plantilla con la que competirá en la temporada 2026-27.
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