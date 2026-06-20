La extremeña Paula de la Calle, una capacidad de sobresaliente... y en ascenso

«Nunca ha sido una limitación; todo lo contrario, creo que ha sido un impulso para querer superarme siempre y para demostrar que las capacidades de cada uno son diferentes, tengamos discapacidad o no». Paula de la Calle Pizarro (Jarandilla de la Vera, 20 de julio de 1992) no necesita impostar ningún discurso para explicar quién es. Lo dice con naturalidad, casi como quien aparta de la mesa un asunto secundario para volver a lo importante: la vida, el deporte, las ganas, el trabajo diario. Nació sin la mano izquierda, «desde la muñeca», precisa, pero nunca ha construido su identidad desde lo que falta, sino desde todo lo que ha sido capaz de hacer. Y ahora, además, desde lo más alto de una pared internacional: la extremeña acaba de conquistar el oro en la Copa del Mundo de Paraescalada de Innsbruck, en Austria.

La deportista de Jarandilla de la Vera, profesora de Educación Física en el IES Universidad Laboral de Cáceres, se proclamó campeona en la categoría AU3 en una prueba que reunió a algunas de las mejores especialistas del mundo. No fue una victoria cualquiera. Paula ya había ganado una Copa del Mundo en 2015, también en Austria, pero entre aquel podio y este último han pasado muchas cosas: oposiciones, años de interinidad, destinos en pueblos sin acceso a rocódromo, una retirada parcial de la competición y, finalmente, el regreso. Un regreso más maduro, más exigente y, según ella misma reconoce, con más dedicación que nunca.

Del pueblo a la pared

«Realmente no es un deporte que lleve practicando desde pequeña», cuenta. De niña estuvo siempre vinculada al deporte, pero a través de disciplinas colectivas: fútbol, baloncesto y todo lo que se pusiera por delante en el pueblo. La escalada llegó después, en la universidad, de la mano de Javi Cano, escalador, entrenador y hoy una de las figuras clave en el crecimiento de este deporte en Extremadura. «Me dijo que se quería formar un equipo de paraescalada. Y yo, como a veces no sé decir que no a todo lo que esté relacionado con el deporte, pues fui», recuerda.

Aquello fue en 2011. Poco después empezó a competir y en 2015 ya ganó una prueba de la Copa del Mundo. Pero Paula rebaja el brillo de aquella primera etapa con la misma humildad con la que relativiza ahora el oro de Innsbruck. «Llevaba poquitos años practicando el deporte, pero también estábamos todos empezando. No había el nivel que hay ahora, ni estábamos tan preparados», explica. El escenario actual es otro. Hay más participación, más preparación y una presión añadida: la paraescalada estará en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, aunque su categoría, por ahora, no forme parte del programa.

Su vida, sin embargo, nunca ha dependido de una medalla. «Siempre he sabido que no me iba a ganar la vida de esto, que esto es un hobby que complementa mi vida y ya está», afirma esta profesora este diario en un receso de su actividad, menor en el fin de semana. En su caso, ese “hobby” exige entrenamientos dobles, horas de rocódromo, gimnasio y una organización milimétrica para encajarlo todo con su trabajo como docente. Por las mañanas da clase; si entra más tarde, aprovecha para ir al gimnasio. Por las tardes escala. Y cuando la mañana no da tregua, dobla sesión por la tarde.

Seis minutos para tocar el cielo

La apertura del nuevo rocódromo de Cáceres ha sido, admite, un cambio decisivo. «Una maravilla. Un impulso súper grande», dice. Antes apenas podía entrenar con cuerda salvo en competición. Ahora dispone de un espacio estable para preparar lo que luego se juega en apenas unos minutos. El nuevo rocódromo de Cáceres lleva el nombre del cacereño Alberto Ginés, primer oro olímpico de la historia de la escalada, y para Paula se ha convertido en una herramienta fundamental para entrenar con continuidad. Porque la escalada, y más aún en competición, tiene algo de juicio sumarísimo: una vía puede durar seis minutos, un pie puede resbalar, una mano puede irse, una lectura equivocada puede dejarte fuera. «Es un deporte bastante cambiante. Estar arriba siempre me parece súper complicado», resume.

En los últimos años, Paula ha vuelto a situarse entre las mejores. Fue tercera en el Campeonato de Europa de 2024, plata en una prueba de la Copa del Mundo, cuarta en el Campeonato del Mundo y ahora oro en Innsbruck. Pero ella se resiste a convertir la victoria en una cima definitiva. «Esta competición puede haber salido muy bien, pero eso no significa que las siguientes vayan a ir siempre así. Es una más y hay que seguir», dice.

Ese carácter, entre la prudencia y la determinación, también se cuela en sus clases. En el IES Universidad Laboral de Cáceres, Paula no se presenta ante sus alumnos como una excepción, sino como una profesora que hace su trabajo. «Desde el primer día que llego a conocer al primer grupo les digo: nací sin una mano, os vais a dar cuenta, pero no me vais a notar nada durante el curso. Hago todo, no igual, porque nadie hace las cosas iguales, pero hago todo lo necesario e imprescindible en el día a día tranquilamente». La frase vale casi como una lección de Educación Física y de vida.

La extremeña, en plena competición. / Cedida por Paula de la Calle

Sus alumnos, claro, se enteran de sus éxitos. «Con las redes, los niños se enteran de todo sin ni siquiera tener que contarlo», bromea. Alguno le ha dicho estos días que, con tantas medallas de oro, ya será rica y no tendrá que trabajar. «Claro que sí, por eso estoy aquí trabajando», responde ella con humor.

Una capacidad distinta

Compatibilizar la docencia y la alta competición no siempre es sencillo, aunque Paula reconoce que tiene facilidades por su condición de deportista de alto rendimiento. Puede acudir a las competiciones sin tener que recurrir a días de vacaciones, algo que no todos sus compañeros de selección pueden hacer. Aun así, no olvida que cada ausencia obliga a otros profesores a cubrir guardias. Esa conciencia de equipo también forma parte de su manera de estar en el deporte y en el instituto.

En Cáceres entrena bajo la mirada de Javi Cano y Andrés Ramos, dos nombres que considera fundamentales para entender el momento de la escalada extremeña. También recibe pautas desde la Federación Española, con Toni Curiel. Paula cree que detrás de los buenos resultados de Extremadura hay algo más que talento. «La gente que está creando la base, Javi y Andrés, preparando los entrenos todas las tardes con los niños, le pone mucho cariño y mucho amor al trabajo que hace. Y eso se ve recompensado después».

La familia, los amigos y las amigas son, en sus palabras, «el motor de todo». Vive en Cáceres y vuelve a Jarandilla cuando puede, los fines de semana o en vacaciones. En el pueblo, pequeño y familiar, todos se conocen. Allí también se celebra una victoria que lleva el nombre de Paula de la Calle Pizarro, pero que habla de muchas más cosas: perseverancia, deporte minoritario, dificultad de abrirse camino sin focos permanentes y una manera distinta de entender la discapacidad.

Porque Paula no sube paredes para demostrar que puede hacer lo mismo que los demás. Sube, más bien, para recordar que nadie hace las cosas exactamente igual. Que cada deportista, cada alumno, cada persona, tiene sus propias capacidades. En su caso, esa diferencia la ha llevado hasta lo más alto del podio internacional.

Y aunque sueña con que algún día su categoría pueda estar en unos Juegos Paralímpicos, tampoco se permite grandilocuencias. «Ojalá», dice. «Sería una pasada». De momento, sigue. Trabaja, entrena, compite y vuelve a clase. Como si el oro de Innsbruck fuera una estación más en una ruta que empezó casi por casualidad, cuando alguien le propuso probar la paraescalada y ella, simplemente, no supo decir que no.