España - Arabia Saudí, en directo | Luis de la Fuente introduce cuatro cambios en el once de España

La selección española llega a la segunda jornada del Mundial con dudas. De presumir de favorita a un empate inesperado ante Cabo Verde (0-0) que rebajó la euforia y obliga a darle la vuelta a la situación ante Arabia Saudí. Una reacción prometida por los jugadores y para la que Luis de la Fuente prepara cambios en el once titular.

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Una derrota no sería definitiva Una derrota española no sería aún definitiva porque resta el duelo con Uruguay en la última jornada. Y después de los resultados del primer partido de grupo, con todos empatados, podría pasar todavía segundo o tercero, aunque este último atajo le emparejaría con un rival de entidad. Más que jugarse la vida se juega la credibilidad con la que seguirá en este Mundial.

Cuatro cambios en la alineación Once confirmado de España: Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine, Dani Olmo, Baena y Oyarzabal. Cuatro cambios con respecto al debut frente a Cabo Verde.

Un rival peligroso Enfrente no estará otra selección exótica. Emerge Arabia Saudí, cuya liga ha sido utilizada por los jeques para utilizar el fútbol como una herramienta para limpiar la imagen del país. Maniobra que se conoce como ‘sportwashing’. Pero hay que tener cuidado con esta selección que viene de complicar a Uruguay, a la que dominó en el marcador en la primera jornada durante más de 40 minutos, y la misma que ganó en Catar a Argentina en la primera jornada hace cuatro años. Un rival mucho más peligroso de lo que indica su prestigio. El equipo que dirige el griego Georgios Donis es ambicioso y aspira a meterse en los dieciseisavos del Mundial, buscando igualar los octavos que disputó en el Mundial de Estados Unidos de 1994.