Extremadura mira al norte: así quedaría el grupo de Primera Federación de Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria

La nómina de 40 equipos de la próxima Primera Federación quedó cerrada este fin de semana con los ascensos de Celta Fortuna y Sabadell a Segunda División. El filial celeste superó a la Ponferradina en la final del 'playoff', mientras que el conjunto arlequinado dejó en el camino al Zamora. Con esos dos últimos movimientos, ya se puede intentar dibujar el mapa completo de una categoría que volverá a dividirse en dos grupos de 20 equipos.

La composición de los grupos todavía no es oficial, pero el escenario empieza a perfilar el camino de los cuatro representantes extremeños. Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria, salvo monumental sorpresa, compartirán grupo en una categoría que tendrá acento regional desde el primer día.

La incógnita está en el resto del reparto. Si la federación mantiene un criterio parecido al de la pasada temporada y prima la lógica geográfica, los cuatro clubes extremeños quedarían encuadrados en el Grupo 1 junto a equipos gallegos, castellano-leoneses, asturianos, vascos y riojanos. Sería un grupo de marcado componente norte y noroeste, similar en su estructura al que ya acogió la pasada campaña a Mérida y Cacereño.

Mérida-Cacereño de la temporada 25-26. / Javier Cintas

El reparto no está cerrado y puede variar en función de los criterios federativos, de los intereses de los clubes y de los equilibrios finales que se planteen antes de aprobar la distribución definitiva. Pero, sobre el papel, el encaje más limpio sitúa en un lado a Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Extremadura. En el otro quedarían Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Baleares y Andalucía.

La gran diferencia respecto a la temporada 2025-26 estaría en el principal reclamo del grupo. Entonces, los extremeños sí tuvieron como referencia al Tenerife, un rival de gran tirón en la categoría. Esta vez, todo apunta a que el Zaragoza, la joya de la corona de la próxima Primera Federación, quedará en el otro grupo. El club aragonés encaja por geografía en el bloque centro-este-sur y, salvo sorpresa, no se cruzaría en la liga regular con los representantes extremeños.

Una propuesta de Grupo 1

En esta distribución, el Grupo 1 quedaría formado por Mérida, Cacereño, Extremadura, Coria, Racing de Ferrol, Pontevedra, Lugo, Ourense, Deportivo Fabril, Real Avilés, Cultural Leonesa, Mirandés, Ponferradina, Unionistas, Zamora, Barakaldo, Arenas, Bilbao Athletic, Real Unión y Logroñés.

La estructura responde a una lógica territorial bastante clara. Galicia aportaría Racing de Ferrol, Pontevedra, Lugo, Ourense y Deportivo Fabril. Castilla y León tendría a Cultural Leonesa, Ponferradina, Unionistas y Zamora. El bloque vasco estaría formado por Barakaldo, Arenas, Bilbao Athletic y Real Unión. A ellos se sumarían Real Avilés desde Asturias, Logroñés desde La Rioja y los cuatro extremeños.

El resultado sería un grupo con desplazamientos largos hacia el norte, especialmente a Galicia y País Vasco, pero coherente en términos geográficos. Para los extremeños, el calendario tendría además un componente regional evidente: Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria se medirían entre sí durante la temporada.

Fotogalería | Las imágenes del ascenso del Coria en Oviedo / Irma Collín

El otro grupo: el Zaragoza y el bloque centro-este-sur

El Grupo 2 reuniría, en esta hipótesis, a Alcorcón, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Rayo Majadahonda, Huesca, Zaragoza, Teruel, Nàstic, Europa, Sant Andreu, Hércules, Villarreal B, Ibiza, Cartagena, Real Murcia, Águilas, Algeciras, Antequera, Real Jaén y Juventud de Torremolinos.

Sería el grupo del Zaragoza, principal nombre de la próxima categoría y uno de los desplazamientos que no tendrían los equipos extremeños si se confirma esta distribución. Junto al club aragonés aparecerían otros equipos con peso en la categoría como Huesca, Real Murcia, Hércules, Nàstic, Cartagena o Ibiza, además de los filiales de Real Madrid, Atlético y Villarreal.

La presencia de los cuatro madrileños en este segundo bloque ayudaría, además, a ordenar el mapa y permitiría que el Grupo 1 quedase más definido hacia el norte y el noroeste. Esa es una de las claves que hace razonable esta propuesta: no sería necesario recurrir a demasiados equipos comodín para cuadrar el reparto.

Fotogalería | Las imágenes del ascenso a Primera Federación del Extremadura en Linares / Alberto Lorite

Doce derbis para el fútbol extremeño

La consecuencia más directa para Extremadura estaría en el calendario. Una temporada con Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria en el mismo grupo supondría 12 derbis regionales: seis enfrentamientos distintos, todos a ida y vuelta.

Para Mérida y Cacereño, la coincidencia supondría continuar en una categoría cada vez más exigente, ahora con más rivales cercanos dentro del grupo. Para Extremadura y Coria, el salto tendría además el componente añadido de medirse desde el primer año a los otros representantes regionales.

El interés iría más allá del resultado de cada partido. Habría desplazamientos entre aficiones, semanas de rivalidad, estadios con mejor entrada y una narrativa común para el fútbol extremeño durante todo el curso. En una categoría con viajes largos y costes elevados, el componente territorial también pesa.