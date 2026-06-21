La Garrovilla se queda sin subir pese a empatar en Canarias

No pudo ser. El fútbol sala extremeño se quedó sin ascenso a Segunda División femenina pese al empate logrado por La Garrovilla en el partido de vuelta de su eliminatoria ante el Teidaya Arico. El conjunto garrovillano igualó este sábado en el pabellón Municipal de Tasagaya, en Tenerife, en un encuentro que terminó con empate a tres goles, pero el resultado no fue suficiente para remontar el 0-4 encajado en la ida.

El partido sirvió, al menos, para que La Garrovilla Femenino reivindicara su carácter competitivo. El equipo extremeño supo adaptarse al largo desplazamiento a tierras canarias y cerró la eliminatoria con un empate meritorio, aunque insuficiente para alcanzar una Segunda División en la que esta pasada temporada ha competido el Colegio San José como representante del fútbol sala femenino extremeño.

Gran temporada de La Garrovilla

La eliminación no empaña la gran temporada de La Garrovilla. El conjunto garrovillano cayó ante el Colegio San José en la final de la Copa de Extremadura King Long por 1-5, pero después conquistó el Trofeo Diputación de Badajoz tras imponerse al Ciudad de Villanueva del Fresno por 5-2.

A esos resultados se sumó su dominio en la liga de la Primera División extremeña, en la que terminó en primera posición y sin perder ningún partido. La Garrovilla cerró el campeonato con un balance casi perfecto: 23 victorias y un solo empate en 24 jornadas.

En el camino hacia Segunda División, sin embargo, se encontró con otro campeón autonómico, el Teidaya Arico, representante de la liga canaria. El equipo tinerfeño fue superior en el resultado global gracias al 0-4 conseguido en el pabellón de La Garrovilla, una losa demasiado pesada para el conjunto entrenado por Diego Ortiz López.

La Garrovilla ya conoce la Segunda División, categoría en la que compitió durante cuatro temporadas. El pasado año renunció a participar pese a tener plaza, debido a los elevados costes que debía asumir. Esta temporada intentó regresar por la vía deportiva, pero la eliminatoria quedó condicionada por el marcador de la ida.

El 3-3 de la vuelta queda como consuelo y como cierre digno a una campaña notable. La Garrovilla Femenino no logró el ascenso, pero se despidió sin perder en Canarias y con el reconocimiento a una temporada en la que volvió a ser uno de los grandes referentes del fútbol sala femenino extremeño.