Iván Ramos, primer fichaje del Coria para el estreno en Primera Federación

Iván Ramos Fuentes se convierte en el primer fichaje del Coria de cara a la temporada 2026/27. El delantero, nacido en Cervera (Lleida) el 3 de diciembre de 2001, regresa al conjunto celeste después de haber vestido su camiseta durante la primera vuelta de la pasada campaña.

El atacante vuelve a una plantilla que afrontará un reto ilusionante tras el ascenso a Primera Federación. El Coria, con Rai al frente del banquillo una temporada más, comienza a dar forma a un proyecto que buscará asentarse en la nueva categoría y competir con garantías desde el inicio.

Durante la pasada campaña, Iván Ramos participó con el Coria en Segunda Federación, donde disputó 11 partidos, acumuló 580 minutos y marcó un gol. Mediado el curso, el delantero se marchó al Teruel, con el que compitió en Primera Federación y sumó 13 encuentros y 444 minutos.

A sus 24 años, Ramos cuenta con experiencia en categorías nacionales tras haber pasado por equipos como Villarreal B, Arenteiro, Melilla, Coria y Teruel. Ahora inicia una nueva etapa como celeste, decidido a aportar trabajo, compromiso y capacidad ofensiva a un equipo recién ascendido y que mantiene la continuidad de Rai como uno de los pilares de su proyecto.