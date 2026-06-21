Fútbol. Primera Federación
Iván Ramos, primer fichaje del Coria para el estreno en Primera Federación
El delantero ya militó en el club celeste la pasada temporada, pero lo abandonó para fichar por el Teruel
Iván Ramos Fuentes se convierte en el primer fichaje del Coria de cara a la temporada 2026/27. El delantero, nacido en Cervera (Lleida) el 3 de diciembre de 2001, regresa al conjunto celeste después de haber vestido su camiseta durante la primera vuelta de la pasada campaña.
El atacante vuelve a una plantilla que afrontará un reto ilusionante tras el ascenso a Primera Federación. El Coria, con Rai al frente del banquillo una temporada más, comienza a dar forma a un proyecto que buscará asentarse en la nueva categoría y competir con garantías desde el inicio.
Durante la pasada campaña, Iván Ramos participó con el Coria en Segunda Federación, donde disputó 11 partidos, acumuló 580 minutos y marcó un gol. Mediado el curso, el delantero se marchó al Teruel, con el que compitió en Primera Federación y sumó 13 encuentros y 444 minutos.
A sus 24 años, Ramos cuenta con experiencia en categorías nacionales tras haber pasado por equipos como Villarreal B, Arenteiro, Melilla, Coria y Teruel. Ahora inicia una nueva etapa como celeste, decidido a aportar trabajo, compromiso y capacidad ofensiva a un equipo recién ascendido y que mantiene la continuidad de Rai como uno de los pilares de su proyecto.
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