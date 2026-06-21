Pedro Porro se abre paso en el Mundial

Pedro Porro ya no aparece en la selección española como una alternativa circunstancial, sino como una opción real de presente. El futbolista de Don Benito fue titular este domingo en la victoria de España ante Arabia Saudí, un 4-0 que permitió al equipo de Luis de la Fuente sacudirse las dudas del estreno mundialista y recuperar sensaciones en la fase de grupos.

La presencia del extremeño en el once inicial supone un nuevo paso en su irrupción dentro de los planes de la selección. En un partido marcado por la superioridad española, por el regreso de Lamine Yamal al equipo titular y por la eficacia ofensiva de Mikel Oyarzabal, Porro ocupó el lateral derecho con un papel menos llamativo que el de los goleadores, pero relevante para sostener la amplitud, la presión tras pérdida y la salida limpia del balón desde atrás.

Un puesto con competencia directa

El lateral de Don Benito pelea por un puesto exigente. Su principal competencia en ese costado es Marcos Llorente, un futbolista de perfil distinto, más híbrido, con recorrido, potencia y capacidad para actuar también en el centro del campo. Esa pugna convierte cada oportunidad en una prueba de nivel para Porro, que ante Arabia Saudí respondió con una actuación sólida, seria y continuista dentro de una España muy dominante.

España necesitaba una respuesta convincente después del tropiezo inicial ante Cabo Verde y la encontró con una puesta en escena rotunda. El equipo abrió pronto el marcador, encarriló el encuentro antes del descanso y dejó el partido prácticamente sentenciado en una primera parte de dominio absoluto. En ese contexto, Porro cumplió una función clave: dar profundidad por la derecha, fijar al rival y ofrecer una vía constante de pase para que la selección ensanchara el campo ante un bloque saudí muy replegado.

El dombenitense no fue protagonista directo en el marcador, pero sí dejó detalles de su capacidad para llegar a zona ofensiva. En el tramo final, un centro suyo acabó en un remate de Ferran Torres que terminó en gol, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. La jugada, más allá de no subir al marcador, resumió una de las virtudes que explican su crecimiento: recorrido, precisión en campo contrario y vocación ofensiva sin desatender las obligaciones defensivas.

Una candidatura que gana peso

La titularidad ante Arabia Saudí llega en un momento significativo para Porro, que ha ido ganando peso en la selección tras consolidarse en la Premier League con el Tottenham. Su perfil encaja en la idea de un equipo que quiere laterales profundos, con capacidad para participar en la circulación y para atacar espacios cuando los extremos se meten por dentro o atraen marcas. Ante un rival encerrado, ese tipo de lateral se convierte en una herramienta especialmente valiosa.

Para Extremadura, la presencia de Porro en un once mundialista tiene también una lectura simbólica. El defensa de Don Benito representa uno de los casos más destacados del fútbol extremeño actual: un jugador formado lejos de los grandes focos iniciales, obligado a abrirse camino desde muy joven y asentado ahora en la élite europea y en la selección española.

El triunfo ante Arabia Saudí no garantiza jerarquías definitivas, pero sí refuerza su candidatura en la pelea con Marcos Llorente. En un Mundial en el que cada partido redefine roles, Porro aprovechó su oportunidad dentro de una España reconocible, intensa y dominadora. No necesitó un gol ni una asistencia oficial para dejar una impresión positiva: le bastó con sostener el carril, dar continuidad al juego y demostrar que está preparado para competir por la titularidad.

La goleada devuelve confianza a España y coloca a Pedro Porro un poco más cerca de dejar de ser una irrupción para convertirse en una pieza estable del equipo nacional.