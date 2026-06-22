El Badajoz ofrece el ascenso a la Virgen de la Soledad

El Badajoz continuó este lunes con los actos de celebración por el ascenso a Segunda Federación con una visita muy especial. Plantilla, cuerpo técnico y directiva acudieron a la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad para realizar una ofrenda floral a la patrona de la ciudad y agradecer el éxito deportivo conseguido el pasado sábado en Cuarte.

La expedición blanquinegra se congregó en torno a las 13.30 en la Plaza de la Soledad para participar en un acto cargado de simbolismo y tradición, apenas unas horas después del multitudinario recibimiento que el equipo protagonizó el domingo junto a miles de aficionados en el Ayuntamiento y en la Plaza de la Constitución.

Ya en el interior del templo, los futbolistas y el cuerpo técnico participaron en una ceremonia en la que no faltaron los mensajes de felicitación y buenos deseos tras el regreso del club a la cuarta categoría del fútbol español.

Posteriormente, los capitanes del conjunto blanquinegro junto al presidente de la entidad y Miguel Ángel Ávila fueron los encargados de depositar la ofrenda floral ante la Virgen de la Soledad, en un gesto de agradecimiento por una temporada que terminó con el ansiado ascenso a Segunda Federación.

El acto concluyó con la tradicional fotografía de familia frente al altar, inmortalizando uno de los momentos más emotivos de las celebraciones por el cambio de categoría.

Tradición

La visita a la patrona de Badajoz es una de las tradiciones más arraigadas en el seno de la entidad blanquinegra. Cada temporada, el club realiza una ofrenda floral antes del inicio liguero, aunque en esta ocasión el motivo fue bien distinto: compartir con la Virgen de la Soledad la alegría por un ascenso que devuelve al Badajoz al fútbol nacional y reaviva la ilusión de toda una ciudad.

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Tras culminar una espectacular remontada desde la llegada de Miguel Ángel Ávila al banquillo, el Badajoz pone así el broche a varios días de celebraciones por un ascenso largamente perseguido por la entidad y su afición.