La Baja TT deja huella en la frontera pacense con triunfo luso en coches y dominio de Olmedilla en motos

La provincia de Badajoz volvió a convertirse este fin de semana en territorio de referencia para el motor off-road con la disputa de la décima edición de la Baja TT Dehesa de Extremadura, una cita ya consolidada en el calendario nacional e internacional y que, un año más, dejó imágenes de dureza extrema en los caminos de la frontera hispano-lusa.

El intenso calor, con temperaturas que rozaron los 40 grados en distintos puntos del recorrido, añadió un plus de exigencia a una prueba que ya de por sí es una de las más duras del campeonato. Más de 450 kilómetros cronometrados, con salida en Alconchel y llegada en Zahínos, atravesaron buena parte del suroeste pacense, dejando claro el impacto deportivo y también territorial de la competición.

Victoria lusa en coches

En la categoría de coches, el triunfo fue para los portugueses Alejandro Martins y Nuno Morais, que supieron leer a la perfección una carrera marcada por los adelantamientos constantes, el polvo en suspensión y la gestión del desgaste mecánico.

La dupla lusa, que partía desde posiciones retrasadas tras la prólogo del viernes, fue de menos a más hasta imponerse con su MINI T1+, aprovechando además las sanciones que condicionaron la clasificación final. Su remontada en la jornada decisiva terminó por darles la victoria en una de las ediciones más disputadas de los últimos años.

El podio lo completaron Daniel Silva y Gonçalo Magalhaes, penalizados con cinco minutos que resultaron decisivos, y los campeones de la pasada cita, Santiago Carnicer y Sergio Peinado, que volvieron a mostrar regularidad para mantenerse en la lucha por el campeonato.

Entre los destacados, cuarta posición para Eduard Pons y Pablo Moreno, muy sólidos durante todo el recorrido, y quinta plaza para sus compañeros de equipo Jesús Fuster y Pol Ros, confirmando el buen papel del Nasser Racing Team en territorio extremeño.

La prueba también dejó la imagen de pilotos como Joao Ferreira y Filipe Palmeiro, que fueron los más rápidos en pista pero terminaron abandonando por exceder el tiempo límite en control horario.

Olmedilla impone su ley

En la categoría de motos, la victoria final fue para Mario Olmedilla, que se impuso por delante de Bruno Bozzo y Javi Vega tras una jornada de gran exigencia física y técnica en los tramos de la dehesa extremeña.

El recorrido volvió a poner a prueba la resistencia de los pilotos, con un trazado rápido pero castigado por el polvo y el calor, donde la gestión del ritmo resultó clave para decidir la general.

Extremadura, escenario clave

Más allá de los resultados, la Baja TT volvió a evidenciar el peso de Extremadura en el calendario del rally todoterreno, con municipios como Badajoz, Olivenza, Cheles o Villanueva del Fresno implicados directamente en el desarrollo de la prueba.

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La cita, que forma parte del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno GT2i, cierra uno de los tramos más intensos de la temporada y reafirma el papel de la región como escenario habitual de grandes eventos del motor, con un impacto deportivo y turístico cada vez más consolidado en la provincia pacense.