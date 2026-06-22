Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Fútbol | Copa del Mundo

Bubista se acuerda del Badajoz tras empatar ante Uruguay

Tras ser preguntado por la entidad blanquinegra por el conocido periodista pacense MisterChip, el seleccionador de Cabo Verde tuvo bonitas palabras hacia el club en el que militó en la temporada 95/96

Bubista, durante la rueda de prensa posterior al duelo ante Uruguay.

Bubista, durante la rueda de prensa posterior al duelo ante Uruguay. / FIFA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Aranda

Badajoz

El Badajoz también se ha colado en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La entidad pacense, inmersa de lleno en las celebraciones por el ascenso a Segunda Federación obtenido el pasado sábado, recibió unas bonitas palabras por parte de Bubista, actual seleccionador de Cabo Verde y antiguo jugador blanquinegro.

Tras obtener un meritorio e histórico empate ante Uruguay en el segundo partido mundialista de la historia de los Tiburones Azules, Bubista atendió a los medios en la protocolaria rueda de prensa postpartido.

En la sala de prensa se encontraba Alexis Martín Tamayo, conocido por todos como MisterChip. El periodista pacense preguntó primero a Bubista cómo valoraba ser la primera selección en conseguir no perder en un debut mundialista ante dos campeonas del mundo. Posteriormente, MisterChip pidió al técnico caboverdiano unas palabras sobre el Badajoz aprovechando su etapa como blanquinegro en la temporada 1995/96 y el ascenso obtenido en las últimas horas.

«Badajoz fue parte de mi vida deportiva. Tengo que mandar un abrazo al equipo y a todas las personas de Badajoz que me trataron lindamente cuando estuve allí», expresó el preparador africano.

Sobre la primera parte de la pregunta, Bubista explicó que, una de las cosas que más le satisfacen es haber logrado competir ante dos campeonas del mundo. «Hemos demostrado que el hecho de ser pequeños no impide luchar», manifestó.

Pasado blanquinegro

Bubista formó parte del Badajoz durante la temporada 1995/96 en Segunda División. El que fuera central llegó a la capital pacense para reforzar la zaga y disputó dos partidos como blanquinegro, sumando la victoria en ambos.

Noticias relacionadas

Tras colgar las botas, se unió a la Federación Caboverdiana de Fútbol donde fue nombrado seleccionador en el año 2020. Desde su llegada, la selección africana ha experimentado su mayor crecimiento, desempeñando dignos papeles en Copas de África y obteniendo la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, donde por el momento no conoce la derrota tras haber jugado ante España y Uruguay.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alejandro, el joven de Plasencia que trabaja en la construcción cuando el sector busca relevo
  2. Los extremeños mayores de 70 años podrán recibir hasta 12.500 euros para adaptar su vivienda
  3. Un pueblo de Cáceres con 167 habitantes guarda uno de los secretos mejor conservados de la Vía de la Plata
  4. Higinio Barriga, el gruista de Cáceres que aprendió la vida entre el campo, la obra y la emigración: 37 años cotizados
  5. Dos vinos extremeños logran Gran Oro y Oro en el Concours Mondial de Bruxelles 2026
  6. Los hermanos Lucio y Raúl Jiménez, de Riolobos, ganan el XXXIX Concurso Nacional Chinato de Albañilería
  7. Los bomberos de Cáceres rescatan a una familia y su perro en el incendio de una vivienda
  8. Extremadura mira al norte: así quedaría el grupo de Primera Federación de Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria

Cáceres se viste con los colores del arcoíris para celebrar el Orgullo: manifestación central, talleres y actividades

Cáceres se viste con los colores del arcoíris para celebrar el Orgullo: manifestación central, talleres y actividades

"Tú y tú y tú, y solamente tú": Pablo Alborán, emperador de Mérida

"Tú y tú y tú, y solamente tú": Pablo Alborán, emperador de Mérida

Detenido un hombre por el incendio que calcinó un parque infantil de Navalmoral de la Mata

Detenido un hombre por el incendio que calcinó un parque infantil de Navalmoral de la Mata

Unidas rechaza que haya "fraude" con la identificación de menores migrantes en Extremadura

Unidas rechaza que haya "fraude" con la identificación de menores migrantes en Extremadura

Vídeo | Elena Manzano presenta sus 1.508 avales para presidir el PP de la provincia de Cáceres

Detenido un hombre por el incendio que calcinó un parque infantil de Navalmoral de la Mata

La Baja TT deja huella en la frontera pacense con triunfo luso en coches y dominio de Olmedilla en motos

La Baja TT deja huella en la frontera pacense con triunfo luso en coches y dominio de Olmedilla en motos
Tracking Pixel Contents