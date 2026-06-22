El Cáceres oficializa la renovación del técnico Jacinto Carbajal

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha hecho oficial la continuidad de Jacinto Carbajal como entrenador principal del equipo, una renovación que este diario ya adelantó hace una semana dentro de los primeros movimientos de planificación del club para la próxima temporada.

El técnico cacereño cumplirá así su segunda campaña al frente del banquillo verdinegro, dando continuidad a un proyecto que busca consolidar el crecimiento deportivo de la entidad tras una temporada en la que el equipo entró en 'playoff' de ascenso. Desde el club se valora muy positivamente la labor desarrollada por Carbajal durante su primer curso, así como su capacidad para liderar el vestuario y representar los valores de la entidad.

La confirmación oficial de Carbajal llega después de que la pasada semana se produjera el primer paso firme en la nueva estructura deportiva del Cáceres con la incorporación de Luis Parejo como director general y deportivo. El excapitán verdinegro, figura histórica del club, regresa al Multiusos desde los despachos para asumir un papel clave en la confección del nuevo proyecto.

¿Leveque?

Con Luis Parejo ya al frente de la planificación deportiva y Carbajal confirmado en el banquillo (este martes será presentado oficialmente), el Cáceres Patrimonio de la Humanidad continúa dando forma a la próxima temporada. La dirección deportiva trabaja ya en la confección de la plantilla y en la preparación del nuevo curso, en el que también podría tener continuidad el pívot Wildens Leveque, otro de los nombres propios pendientes dentro de la construcción del equipo.

La apuesta por la continuidad del entrenador cacereño refuerza la idea de estabilidad en una etapa en la que el club pretende mantener una línea de crecimiento y volver a situarse entre los equipos llamados a pelear por el salto de categoría.