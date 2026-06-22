Extremadura cierra con buenas sensaciones su participación en el Campeonato de España U13 y U15

Extremadura puso fin a su participación en el Campeonato de España de Selecciones 3x3 U13 y U15 disputado en Melilla con la satisfacción del trabajo bien hecho y con señales positivas para el futuro del baloncesto regional. Las selecciones extremeñas, tanto en categoría femenina como masculina, demostraron carácter, compromiso y capacidad de mejora a lo largo de un torneo de gran exigencia competitiva.

El mejor resultado de la expedición llegó de la mano de la selección U15 masculina, que consiguió finalizar en octava posición tras colarse entre las ocho mejores selecciones del país. El combinado extremeño completó una notable fase de grupos, con tres victorias en cuatro partidos, y accedió a la pelea por los puestos de honor, confirmando el crecimiento y el potencial del baloncesto extremeño en esta modalidad.

La U15 masculina marca el camino

La U15 masculina arrancó el campeonato con triunfo ante Melilla por 16-10 y dio continuidad a su buen inicio con una victoria frente a la Región de Murcia por 7-14. Después cayó ante la Comunidad de Madrid por 21-12, pero reaccionó con un ajustado triunfo ante Canarias por 17-15 que le permitió avanzar a la fase final. En esa ronda, Extremadura no pudo superar a Andalucía, Castilla y León ni Galicia, pero cerró el torneo con una meritoria octava plaza y una actuación muy positiva.

También compitió a buen nivel la selección U13 masculina, que terminó en 11ª posición. El equipo extremeño sumó dos importantes victorias en la fase de grupos, primero ante La Rioja por 16-12 y después frente a Castilla-La Mancha por 10-18. Las derrotas ante la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia le impidieron avanzar más en la clasificación, pero en la fase final volvió a demostrar carácter. Tras caer ante Islas Baleares por 12-6, Extremadura se impuso a Castilla y León por 10-12 para asegurar el undécimo puesto.

Las féminas, hasta el final

En categoría femenina, la selección U15 finalizó en 16ª posición después de competir durante todo el campeonato. El conjunto extremeño comenzó con victoria ante Melilla por 11-4, pero posteriormente cayó por márgenes ajustados ante Navarra, por 9-8, y frente al Principado de Asturias, por 13-8, además de ceder contra Andalucía. En la fase final, las extremeñas volvieron a mostrar capacidad de lucha, aunque no pudieron superar a Islas Baleares ni a Cantabria, en dos partidos disputados que se resolvieron por pequeños detalles.

Por su parte, la selección U13 femenina terminó en 19ª posición. El combinado extremeño afrontó una exigente fase de grupos ante rivales de mucho nivel como Andalucía, Comunidad Valenciana, Principado de Asturias y Melilla. Pese a las derrotas, el equipo no dejó de competir y encontró premio en la fase final con una contundente victoria ante Ceuta por 22-2. Ese triunfo reflejó el carácter luchador de un grupo que mantuvo la intensidad hasta el cierre del campeonato.

Con estos resultados, Extremadura concluye su participación en el Campeonato de España 3x3 U13 y U15 con balance positivo. Más allá de las posiciones finales, las selecciones autonómicas dejaron una imagen de compromiso, esfuerzo y evolución, con una generación de jugadores y jugadoras que sigue acumulando experiencia en competiciones nacionales.