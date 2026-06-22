El Mérida espera superar los 4.151 carnés

El Mérida ha presentado su campaña de abonados para la temporada 2026/2027 bajo el lema ‘Qué bonito es…’, en un acto celebrado en el Centro Cultural Alcazaba que contó con una afluencia de público superior a la habitual en este tipo de presentaciones.

La puesta de largo corrió a cargo del director general de la entidad, Alejandro Pérez, quien explicó que el club ha querido diseñar una campaña muy vinculada a su masa social. “Hemos seleccionado abonados al azar, lo que nos ha permitido intentar configurarla de la manera más cercana posible a la afición”, señaló.

El reto: superar los 4.151 abonados

El principal objetivo del Mérida es superar los 4.151 abonados alcanzados la pasada temporada, la cifra más alta en la historia del club con su actual denominación. De ese total, 3.440 fueron abonados de pago, lo que supuso un crecimiento de unos 800 carnés respecto al curso anterior.

Pérez detalló que el incremento más significativo se produjo en las categorías de adulto, con 340 abonados más; joven, con 320; y jubilado, con 75. Dentro de esos datos, el director general subrayó especialmente el crecimiento del abonado joven: “Nos ha sorprendido. Son 555 en dos temporadas. Para nosotros es muy importante, porque es el futuro del club”.

Alejandro Pérez, director general del Mérida, este lunes. / Mérida AD

En ese sentido, recordó que el Mérida cuenta con “el abono joven más barato de la región” y anunció una medida específica para incentivar este segmento: los jóvenes que renueven su carné podrán traer a un nuevo abonado joven a mitad de precio.

Antes de desgranar los detalles de la campaña, Pérez quiso poner en valor la singularidad del modelo del club. “Nuestro proyecto es distinto al del resto en la categoría. Para nosotros es muy importante ir asentando unas bases muy sólidas en infraestructuras y procesos para que el día de mañana podamos dar ese salto tan anhelado a la siguiente categoría”, afirmó.

En cuanto a los precios de los carnés, solo se ha aplicado un incremento de cinco euros en las categorías de adulto, joven y simpatizante, mientras que los abonos de jubilado e infantil mantienen la misma cuantía.

Para Pérez, una de las claves del crecimiento de los últimos años ha sido mantener una política de precios estable. “La clave del crecimiento en los últimos años es mantenernos en unos precios bastante estabilizados. Somos el club más competitivo de toda la región en precios en todas las edades”, defendió.

Nuevo abono para la cantera

La principal novedad de esta temporada será la creación de dos tipos de abono. Por un lado, el habitual del primer equipo, que no incluirá medio día del club. Por otro, un nuevo carné denominado ‘Cuando salga de casa’, dirigido a mayores de 13 años y enfocado a la cantera.

Este segundo abono permitirá asistir a los partidos del filial, del juvenil —en este caso sí habrá un medio día del club— y a los encuentros de pretemporada del primer equipo. Su precio será de 25 euros para abonados y de 50 euros para no abonados.

La financiación solo estará disponible para los abonos de adulto y jubilado, con un máximo de cuatro cuotas y exclusivamente de forma online. Los precios de renovación se mantendrán hasta el 30 de septiembre, aunque los asientos estarán reservados únicamente hasta el 30 de julio.

Alejandro Pérez anunció también la intención del club de disputar hasta tres partidos de pretemporada en el Romano. “Queremos que sean partidos competitivos ante equipos de Primera y Segunda Federación e, incluso, estamos intentando alguno de superior categoría. Antes de que finalice el mes queremos presentar el calendario entero”, avanzó.

El director general volvió a incidir en la importancia de contar con una masa social implicada. “Queremos gente comprometida con el proyecto, no solo en el área deportiva, sino en todas las áreas. Es un proyecto a largo plazo, vamos a seguir en la misma línea, no vamos a cambiar. Estamos muy orgullosos y queremos disfrutar del camino”, aseguró.

Pérez destacó también el avance de la futura ciudad deportiva, que, según indicó, estará lista “para finales de año”. “Si damos los pasos como los tenemos que dar, estamos en disposición de competir con todo el mundo”, añadió.

El dirigente evitó comparar la campaña del Mérida con la de otros clubes extremeños. “Ojalá el vecino tenga muchos abonados y nosotros superemos los 4.151”, afirmó.

Los cuatro en el mismo grupo

Sí calificó como un elemento “crítico” que los cuatro equipos extremeños puedan quedar encuadrados en el mismo grupo. Esa circunstancia se conocerá próximamente, aunque Pérez apuntó que el club todavía no ha recibido comunicación para votar la configuración de los grupos.

“Para mí, la configuración este año es clara: o es diagonal o vertical este-oeste. Ateniéndonos a las reglas que pone la Federación, debe ser así. He hablado con otros presidentes extremeños y vamos todos en la misma línea”, explicó.

Sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos en los precios para las aficiones visitantes, Pérez indicó que primero habrá que esperar a conocer la composición del grupo. “Después buscaremos acuerdos a nivel del grupo para precios de visitantes y, probablemente, hagamos un acuerdo interno entre los cuatro extremeños”, señaló.

Precios de los abonos

En la zona de Tribuna, el abono de adulto tendrá un precio de 200 euros para renovación y 220 euros para nuevos abonados. El carné joven costará 85 euros en renovación y 95 euros para nuevas altas, mientras que el de jubilado será de 165 y 175 euros, respectivamente. El infantil tendrá un precio de 15 y 25 euros; el simpatizante, 50 euros; y el romanito, para nacidos de 2022 en adelante, 5 euros.

En Preferencia, los precios serán de 130 euros para adultos que renueven y 150 euros para nuevos abonados. El abono joven costará 55 y 65 euros; el de jubilado, 105 y 125 euros; el infantil, 10 y 15 euros; el simpatizante, 40 euros; y el romanito, 5 euros.

En la grada de animación, los precios serán de 110 euros para adultos en renovación y 125 euros para nuevas altas. El abono joven costará 45 y 55 euros; el de jubilado, 95 y 115 euros; y el simpatizante, 40 euros.