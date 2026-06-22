Tatiana se retira: adiós al escudo y la historia del Cacereño Femenino

“Yo apoyaré desde donde sea”, dijo Tatiana Fernández, 'Tati', cuando, todavía recuperándose de una lesión de rodilla, hablaba de su compañera bajo palos Delia Baz y de su papel en el Cacereño Femenino. La frase, sencilla y limpia, sirve ahora casi como epitafio deportivo. Porque Tatiana se retira, pero esa idea resume toda su carrera: estar, competir, sostener y ayudar al club desde el lugar que tocara. "La mejor jugadora de la historia del club", ha expresado con contundencia el entrenador, Ernesto Sánchez. Se va alguien diferente, única. Seguirá en el club, aunque aún no se sabe en calidad de qué. Será homenajeada. 19 años de pura Tati. La eterna número 25, una futbolista sin la cual será imposible explicar la trayectoria de la entidad.

Hace siete años, en una entrevista en El Periódico Extremadura, Tatiana ya dejaba ver esa mezcla de personalidad, pertenencia y carácter que la convirtió en una futbolista distinta. No hablaba solo como una portera. Hablaba como alguien que sentía el Cacereño Femenino como parte de su vida. Ahora, con su retirada, aquellas palabras adquieren otro peso: se marcha una jugadora, pero queda una forma de entender el escudo.

Tatiana Fernández Bernal no ha defendido simplemente una portería. Ha defendido una idea de club. Ha sido capitana, referente, voz de mando, carácter competitivo y punto de unión en un vestuario que cambió muchas veces de caras, de categorías y de ambiciones, pero que durante años encontró en ella una presencia constante.

Nacida en Monroy el 22 de abril de 1993, Tatiana aparece vinculada al primer equipo del Cáceres/Cacereño Femenino desde la temporada 2009/10, cuando tenía apenas 16 años. Su trayectoria se prolonga temporada tras temporada hasta el actual Cacereño, una continuidad extraordinaria en el fútbol moderno y especialmente significativa en un proyecto que creció casi al mismo ritmo que el propio fútbol femenino extremeño.

La personalidad

Ese dato lo explica casi todo: más de media vida bajo los mismos colores. Pero con Tatiana las cifras siempre se quedan cortas. Su importancia no está solo en los años, ni en los partidos, ni en los ascensos, ni en las paradas. Está en la personalidad. En esa forma de competir sin esconderse. En esa mezcla de intensidad, fidelidad y orgullo que la convirtió en una jugadora reconocible incluso antes de tocar el balón.

Tatiana fue de esas futbolistas que ordenan, corrigen, empujan y sostienen. Una portera con voz, con mando y con una autoridad natural. Una jugadora que no pasaba desapercibida. En el Cacereño Femenino, su figura ha estado asociada a los momentos de construcción, a los años menos luminosos y también a los de mayor exposición. Estuvo cuando el club todavía peleaba por hacerse sitio y estuvo también cuando el proyecto empezó a mirar de frente a escenarios más grandes.

Su carrera resume la evolución del equipo. De aquel Femenino Cáceres al actual Cacereño Femenino, de los años de crecimiento al salto competitivo, de la modestia inicial a una estructura asentada. En esa transformación, Tatiana fue mucho más que una testigo. Fue una de las futbolistas que ayudaron a levantar el camino.

También hubo heridas. Y regresos. A finales de 2024, mientras apuraba la recuperación de una lesión de rodilla, Tatiana seguía cerca del balón, de su gente y de su club. Incluso lejos de la competición, continuaba transmitiendo ese vínculo con el fútbol y con el Cacereño. Por eso su frase, “apoyaré desde donde sea”, encaja tan bien en el momento de la despedida.

Apoyar desde donde sea. Quizá no haya una manera más exacta de explicar a Tatiana. Desde la portería, desde el vestuario, desde la grada si hacía falta, desde el ejemplo diario. Su liderazgo nunca dependió únicamente de jugar. Dependió de estar. De pertenecer.

Por eso su retirada tiene algo de cierre de época. Se va una futbolista, sí, pero también la referencia principal de la historia del Cacereño Femenino. Una capitana. Una portera de carácter. Una jugadora de club en el sentido más profundo de la expresión. De esas que no necesitan explicar lo que sienten por una camiseta porque lo han demostrado durante años.

Tatiana se va dejando una huella que no cabe en una ficha ni en una estadística. Quedan sus paradas, sus gritos, sus enfados, su energía, sus regresos, su manera de mandar desde atrás y esa personalidad que la hizo imprescindible.

Se retira la portera. Permanece el símbolo.