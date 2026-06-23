El Cacereño se fija en Julio Martínez (Guadalajara) para el lateral izquierdo

El Cacereño continúa dando forma a la plantilla de su nuevo proyecto en Primera Federación. Hasta el momento, el club solo ha anunciado un fichaje, el del centrocampista Gete, procedente del Avilés. En ese contexto, el club trabaja ahora en nuevas incorporaciones y uno de los nombres que aparece en la agenda es el de Julio Martínez, lateral izquierdo del Guadalajara, al que llegó procedente del Real Unión de Irún.

La hipotética llegada del defensa madrileño tendría además una lectura directa en la configuración del equipo. Julio Martínez sería, a día de hoy, el único lateral izquierdo específico de la plantilla del Cacereño, después de las salidas de Oussama, que no entró en los planes del club, y de Joserra, con quien no hubo acuerdo en la negociación para su continuidad.

Un perfil necesario tras dos salidas

Julio Rafael Martínez Escorcia, futbolísticamente conocido como Julio Martínez, es un defensa nacido en 2001 que actúa principalmente como lateral izquierdo. Zurdo, de 1,86 metros y con capacidad también para desenvolverse como central, encaja en el perfil de futbolista joven, con recorrido en categorías nacionales y experiencia reciente en Primera Federación.

Estadísticamente, su rendimiento en Guadalajara ha sido notable en las dos últimas campañas. En la temporada 2024/25 fue una pieza importante en el ascenso del equipo morado. Disputó 33 partidos de liga en Segunda Federación, 32 de ellos como titular, y acumuló 2.753 minutos. A esos números añadió participación en la Copa Federación, lo que confirmó su peso dentro del equipo durante una campaña de crecimiento colectivo.

En la última temporada, ya en Primera Federación, volvió a tener presencia destacada. Julio Martínez jugó 27 partidos de liga, 23 como titular, con 1.943 minutos y dos asistencias. También participó en dos encuentros de Copa del Rey, ambos como titular, hasta completar 29 partidos oficiales entre liga y Copa. Su continuidad en el once refleja la confianza del Guadalajara en un lateral que ha acumulado experiencia inmediata en la categoría en la que competirá, por segundo año consecutivo, el Cacereño.

Más recorrido

Formado en la cantera del Real Madrid, Julio Martínez pasó después por el Deportivo Alavés, club en el que jugó su último año de juvenil y promocionó hasta el filial. Con el Alavés B debutó con solo 18 años en la antigua Segunda B y completó tres temporadas, incluida una en la que el filial fue campeón de Tercera RFEF y otra, la 2022/23, en la que disputó el playoff de ascenso a Primera Federación.

Tras su paso por el Real Unión y sus dos cursos en el Guadalajara, el lateral madrileño aparece ahora como una alternativa para reforzar la defensa de Julio Cobos. Su incorporación, apuntada el pasado día 21 por el periodista cacereño Fernando Sosa y contrastada también por este diario (el acuerdo puede estar cerrado ya incluso, supondría una apuesta por un futbolista con conocimiento de la categoría, margen de crecimiento y continuidad competitiva en las dos últimas temporadas, además de cubrir una de las posiciones más urgentes de la plantilla.