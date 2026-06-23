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El CAR Cáceres vuelve a la División de Honor B del rugby nacional

El equipo extremeño, confirmado en la segunda categoría tras ser el campeón regional y no haber fase de ascenso

Imagen de la final regional entre CAR Cáceres y Badajoz.

Imagen de la final regional entre CAR Cáceres y Badajoz. / CAR Cáceres

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José María Ortiz

José María Ortiz

Cáceres

El CAR Cáceres volverá a competir la próxima temporada en la División de Honor B Masculina, la segunda categoría del rugby nacional. El club cacereño ha recibido la comunicación oficial de la Real Federación Española de Rugby en la que se le confirma que ha obtenido una plaza para la temporada 2026/27, después de haber formalizado correctamente su inscripción en la fase de ascenso y de contar con el visto bueno de su Federación Territorial.

La RFER ha informado al club de que cumple los requisitos establecidos para participar en la competición. Además, al no alcanzarse el número suficiente de equipos inscritos para disputar la fase eliminatoria de ascenso, las plazas disponibles se han adjudicado directamente a los clubes que habían completado el proceso y reunían las condiciones exigidas.

Confirmación federativa

«Desde el Departamento de Competiciones de la RFER queremos felicitarles y darles la bienvenida a la División de Honor B Masculina», recoge la comunicación remitida al CAR Cáceres. La Federación también ha indicado que, cuando se abra el proceso de inscripción de las competiciones nacionales de la temporada 2026/27, enviará al club las instrucciones necesarias para formalizar definitivamente su presencia en la categoría.

El regreso supone un nuevo capítulo para el club cacereño, que en la temporada 2020/21 descendió después de 26 años consecutivos en competición nacional. En la campaña 2021/22 disputó la liga extremeña y alcanzó la fase de ascenso, en la que fue eliminado por el Portuense. Un año después, en la 2022/23, volvió a competir en División de Honor B, aunque en la 2023/24 perdió de nuevo la categoría.

Noticias relacionadas y más

Durante las dos últimas temporadas, el CAR Cáceres ha militado en la liga regional extremeña. En la más reciente se proclamó campeón tras imponerse al Badajoz, un resultado que abrió la puerta a su inscripción en la fase de ascenso y que finalmente ha desembocado en su regreso a la competición nacional.

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