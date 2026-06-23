Baloncesto. Segunda FEB
Carbajal renueva con ambición en el Cáceres: “Bendita presión competir por cotas más altas”
El técnico afronta su segunda temporada al frente del equipo extremeño con el reto de consolidar al equipo en 'playoff' y formar una plantilla "más sólida” y “más compensada”
“Tenemos que posicionarnos en puestos de arriba, en 'playoff', ojalá podamos hacerlo desde el principio”, señaló Jacinto Carbajal en su presentación tras confirmarse su continuidad al frente del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El técnico cacereño afrontará su segunda temporada como primer entrenador del conjunto verdinegro con el reto de dar continuidad al crecimiento mostrado en la segunda vuelta del pasado curso y con la ambición de acercar al equipo a las posiciones altas de la clasificación. "Bendita presión competir por cotas más altas", ha respondido el entrenador local en el acto de presentación sobre las perspectivas que se presentan.
Carbajal reconoció estar “muy agradecido” por seguir una temporada más en el club, en la que será ya su quinta campaña vinculado a la entidad y la segunda como máximo responsable del banquillo. Aunque su continuidad era una posibilidad conocida, explicó que antes había asuntos que resolver, especialmente los relacionados con las instituciones y la viabilidad económica del proyecto. Según indicó, esas reuniones fueron positivas y han permitido dar “el empujón para seguir” y construir un proyecto con “un poquito más de músculo”.
El entrenador también valoró la llegada de Luis Parejo a la estructura deportiva del club. “Somos afortunados de poder contar con Luis Parejo, una persona que conoce la casa y con la que tenemos buena sintonía”, apuntó Carbajal, convencido de que ambos podrán trabajar bien en la confección de la plantilla.
Confianza tras una segunda vuelta de crecimiento
Carbajal subrayó que, más allá de la existencia de un contrato con una segunda temporada firmada, necesitaba comprobar la confianza de la directiva en su trabajo. Esa confianza, aseguró, ha sido clave para continuar. “Si no empiezas con eso, para mí no hay confianza y no hay contrato que valga”, afirmó.
El técnico agradeció la paciencia del club durante una primera vuelta complicada, en la que el equipo tardó en encontrar regularidad. Recordó que en otras circunstancias “el entrenador es siempre el primero que cae”, pero destacó que la entidad mantuvo la apuesta por un proyecto que necesitaba recorrido. El Cáceres acabó el curso con buenas sensaciones, pese a no superar la primera ronda del 'playoff', y Carbajal recordó que fueron “el mejor equipo de la segunda vuelta”.
De cara al nuevo curso, el entrenador considera que el equipo debe aspirar a consolidarse en la zona de 'playoff' desde el inicio. El objetivo es evitar los problemas de la primera vuelta del año anterior, especialmente la dificultad para ganar en casa, que, según admitió, lastró las opciones de escalar más posiciones. “El año pasado fuimos octavos, pero quedamos empatados con el séptimo y el sexto, y a una victoria del quinto. Tampoco estuvimos tan lejos”, explicó.
Una plantilla más sólida y con continuidad
Carbajal aseguró que el club trabaja con la idea de construir una plantilla “más sólida” y “más compensada”, con dos jugadores de garantías por puesto para disponer de más rotación y no cargar tanto a los titulares como ocurrió la pasada temporada. El objetivo es llegar al tramo final del curso con “más energía” y “más gasolina”.
En cuanto al bloque de jugadores, el técnico confirmó que la intención es dar continuidad tanto al mayor número posible de integrantes del vestuario como a parte del staff. Entre los nombres que citó están Lafuente, Álex Mazaira, Luis García, Pol Campeny, Palazuelos, Kalinicenko y Juan Santos. “Cuantos más jugadores podamos retener de esos nacionales, mejor empezaremos la próxima temporada”, indicó.
Leveque, el deseado
Uno de los casos más complicados es el de Wildens Leveque. Carbajal admitió que el deseo del club es que continúe y que el jugador lo sabe, pero reconoció que será difícil retenerlo porque aspira a jugar en una categoría superior y ya maneja ofertas importantes. “Nuestra ilusión es hacer un esfuerzo para que siga, pero es un jugador muy difícil de retener”, señaló.
El presidente del club, José Manuel Sánchez, fue el encargado de abrir el acto, celebrado en las instalaciones de Toyota, a quien agradeció su apoyo un año más. Sánchez destacó la importancia de las empresas cacereñas para sostener el baloncesto en la ciudad y defendió la continuidad de Carbajal, de quien espera que pueda dar “ese salto” tras conocer mejor la liga y el puesto.
“Esperemos que junto con Luis nos haga un buen equipo para estar peleando por los puestos de arriba, que yo creo que es lo que Cáceres merece”, afirmó en la presentación, en la que el director general y deportivo cedió todo el protagonismo al entrenador y el presidente.
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