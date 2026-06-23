Fútbol. Primera Federación
Chechu Martínez llega al Mérida y Javi Lancho se va
El lateral izquierdo, de 25 años y 1’87, llega desde el Tudelano de Juanma Barrero
Defensa zurdo por defensa zurdo, aunque con perfiles distintos, en el Mérida. Se marcha Javi Lancho y llega Chechu Martínez. Lancho no seguirá después de no aceptar la oferta de renovación del club. El central, que consiguió tres goles la última temporada, llegó el verano pasado procedente de la Ponferradina y ha sido un fijo en las alineaciones de Fran Beltrán, solo las lesiones o sanciones le hicieron perderse minutos.
Con la salida del defensa, solo falta por conocer qué ocurrirá con el futuro de Luis Pareja, Javi Domínguez y Gio.
Con Barrero
Chechu Martínez (17/08/2001, Murcia) refuerza el lateral izquierdo, aunque sus 187 centímetros también le hacen poder desenvolverse como central. Llega procedente del Tarazona donde ha estado las dos últimas temporadas a las órdenes del emeritense Juanma Barrero.
En el ejercicio pasado disputó 36 partidos, siendo el segundo jugador más utilizado, con dos goles y seis asistencias. También fue capaz de marcar un tanto en el curso anterior en 31 encuentros.
De juvenil, disputó la UefaYouth League en el Madrid, después en Segunda B en Las Rozas para pasar al filial de Las Palmas hasta que llegó al Tudelano.
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