Fútbol | Ascenso a Segunda Federación
La Diputación de Badajoz homenajea al Badajoz por su ascenso
La presidenta Raquel del Puerto recibió a la plantilla, cuerpo técnico y directiva blanquinegra en el Palacio Provincial, donde el club entregó una camiseta conmemorativa
El Badajoz continúa recibiendo el reconocimiento de las instituciones tras su reciente ascenso a Segunda Federación. La Diputación de Badajoz acogió este martes una recepción oficial en el Palacio Provincial para homenajear al conjunto blanquinegro por el regreso al fútbol nacional.
La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, fue la encargada de recibir a una amplia representación del club, integrada por miembros de la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva. La expedición blanquinegra estuvo encabezada por el presidente de la entidad, Nicolás Vallejo-Nágera, y el director general, Javier Peña.
Reconocimiento institucional
Durante el acto, Del Puerto trasladó personalmente la felicitación de la Diputación al equipo por el ascenso conseguido el pasado sábado en Cuarte y quiso destacar especialmente el papel de la afición pacense a lo largo de toda la temporada. «Se lo merece el equipo, pero, sobre todo, se lo merece una afición que está siempre empujando, en las buenas y en las malas», expresó la presidenta.
La recepción sirvió también para escenificar el agradecimiento mutuo entre ambas entidades. Nicolás Vallejo-Nágera hizo entrega a Raquel del Puerto de una camiseta oficial del club como recuerdo de una temporada que ha devuelto al Badajoz a Segunda Federación.
Este nuevo reconocimiento se suma a los actos celebrados en los últimos días con motivo del ascenso, entre ellos la multitudinaria celebración del domingo en el Ayuntamiento de Badajoz y la posterior ofrenda floral a la Virgen de la Soledad.
Un ascenso de gran impacto social
El regreso del conjunto pacense al fútbol nacional ha generado una importante repercusión social en la ciudad y en toda la provincia, algo que volvió a ponerse de manifiesto en una recepción institucional que escenificó la estrecha vinculación existente entre el club y el territorio al que representa.
Con el objetivo deportivo ya cumplido, el Badajoz continúa disfrutando de unos días de celebración antes de comenzar a planificar una exigente temporada en Segunda Federación.
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