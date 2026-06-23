La karateca extremeña Candela Peña se proclama campeona del Mediterráneo en Egipto

La karateca extremeña Candela Peña, natural de Herrera del Duque, ha vuelto a situar el nombre de su localidad y de Extremadura en lo más alto del karate internacional tras proclamarse campeona del Campeonato del Mediterráneo, celebrado estos días en Alejandría, Egipto.

La joven deportista firmó una destacada actuación en la competición y culminó su participación con una victoria en la final ante la egipcia Rawan Mohamed, representante del país anfitrión. Peña se impuso por 4-1, un resultado que confirma su gran momento deportivo y su capacidad para competir al máximo nivel en escenarios internacionales.

Orgullo local

El nuevo triunfo ha sido recibido con orgullo en Herrera del Duque, donde Candela Peña es considerada un ejemplo de esfuerzo, disciplina y constancia. Su éxito supone un nuevo reconocimiento para el deporte de base extremeño y para una trayectoria que continúa creciendo con resultados de gran prestigio.

La victoria en Alejandría se suma a los logros recientes de la karateca herrereña, que ya había destacado en competiciones nacionales e internacionales. Con este nuevo título mediterráneo, Candela Peña refuerza su proyección y se consolida como una de las jóvenes promesas del karate español.

Desde su entorno y desde la comarca se han sucedido las felicitaciones a la deportista, destacando el orgullo que supone para Herrera del Duque y para Extremadura contar con una campeona capaz de llevar el nombre de su tierra a lo más alto del podio.