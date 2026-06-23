Tres de los cuatro clubs extremeños de Primera Federación, a superar el '4K'

En el mundo de las finanzas o el marketing deportivo hablar de 4K no es ni alta definición ni visualizaciones multipantallas. Este formato se utiliza mucho en marketing, redes sociales, ventas, deporte o negocios porque permite expresas cifras de forma mucho más rápida y visual. Muy descriptiva. Y, en estos tiempos, más impactantes. Y 4K no significa otra cosa que 4.000. La barrera soñada por los equipos extremeños de Primera Federación esta temporada para alcanzar un número de abonados similar o superior.

Porque hay una fiebre desatada en el fútbol extremeño y la Primera Federación se presenta como un plato estrella que tenemos que saber disfrutar. Máxime desde que ha trascendido que no habrá separación de extremeños en los grupos que están por confirmar. O eso parece, en principio.

Pero volviendo a los 4K, de momento, es el Extremadura el que toma la delantera con una campaña que está desatando la ilusión y el optimismo en el Francisco de la Hera. El llamado ‘Next Level’ está rompiendo registros y este martes el club azulgrana ya anunciaba que ha superado los 3.000 abonados esta temporada. Todo esto a falta de dos meses y una semana para que arranque la liga en esta categoría. Una barbaridad.

Lo cierto es que el Extremadura lanzó hace unas semanas la campaña y este miércoles será el último día en el que sus abonados tengan de plazo para poder mantener reservado su asiento para el nuevo año. Esa cortedad en el plazo de renovaciones ha sido una estrategia maestra para adelantar este año el número de abonados en las primeras semanas.

Y es que después del ascenso y, sobre todo, después de las cinco vibrantes últimas remontadas en el Francisco Francisco de la Hera, nadie quiere dejar sin renovar su carnet de socio.

Lo más llamativo en el Extremadura es que casi 800 de esos abonados son nuevos. Se empieza a ver en Almendralejo muchos antiguos aficionados que se quedaron atrás tras la decepción hace años del ‘UD’.

También muchos otros de localidades vecinas que han vuelto a engancharse a la fiebre del Extremadura. Y hay un tirón enorme entre los niños de academias y escuelas deportivas que ven en el Francisco de la Hera el gran atractivo del deporte en Almendralejo.

A esa fiebre azulgrana se suma que durante los últimos días suena el rumor de la posible vuelta de Kike Márquez, un fichaje que, en caso de producirse, sería un auténtico bombazo en lo deportivo y en lo social y que pondría todavía más patas arriba la expectación desatada en el Extremadura.

Cacereño, a seguir en positivo

A esa cifra quiere llegar pronto también el Cacereño, cuya campaña con más de dos mil abonados también marcha viento en popa. El aficionado del equipo que preside Carlos Ordóñez está con muchas ganas de volver al Príncipe Felipe después del raudal de emociones de las últimas jornadas con un final con sabor a una permanencia en la que pocos creían realmente. Falta que el mercado de fichajes anime aún más el cotarro y a los indecisos, aunque esa barrera de los 4K parece que también será derribada.El pasado año se superaron los 4.00.

A dicha barrera quiere apuntar también el Mérida, que ha sido el más tardón en lanzar una campaña con precios muy similares a los del Extremadura y Cacereño. Los romanos necesitan revertir la decepción que provocó la fase final de la temporada anterior. La renovación de Fran Beltrán no fue ningún revulsivo y la dirección deportiva tiene ahora la última palabra para hacer fichajes que enganchen social y mediáticamente.

Y, evidentemente, no va a llegar nunca a los 4K el Coria, el más modesto de los 40 equipos de Primera Federación. Pero si puede multiplicar casi por cuatro sus socios y aspirar a los 1.200, como bien apuntó el presidente, Aurelio Gutiérrez, Lely, en una entrevista en este diario. Por qué no.

La ilusión en Coria y municipios de alrededor invitan al más absoluto de los optimismos. El estadio de La Isla, que acometerá su ampliación este vierano, acogerá partidos de cámaras y focos. Y eso llama la atención.

Grupo

De otro lado, a falta de confirmación oficial, los cuatro clubes extremeños irán juntos en el mismo grupo y todo apunta a que irán de la mano de los equipos gallegos, cántabros, vascos, castellano-leoneses y el único riojano, el Logroñés, dando continuidad a los grupos de la pasada temporada.

Todo se puede anunciar en breve, puede incluso que este miércoles. Nadie espera sorpresas ya, y evidentemente los extremeños lograrán su objetivo mirando al norte.