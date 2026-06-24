Análisis de Uruguay, el tercer rival de España: "Bielsa no ha entendido el carácter del jugador uruguayo"

España tiene por delante el partido más exigente hasta ahora del Mundial en la madrugada del viernes al sábado (2 horas española), en el que se verá las caras contra Uruguay. Aunque la 'Celeste' acumula 15 años sin ganar un título importante, sigue siendo una selección que "está en condiciones de competir contra cualquiera". Para analizar al rival de la 'Roja' charlamos para SPORT con Sebastián Chittadini, comunicador y escritor deportivo uruguayo, y Martin Charquero, periodista de 'Carve Deportiva' o 'Punto Penal', entre otros.

El equipo sudamericano suma dos puntos tras empatar contra Arabia Saudí (1-1) y Cabo Verde (2-2). Aunque necesitan como mínimo el empate para tener opciones de avanzar a dieciseisavos, plantearán un encuentro reactivo, en el que esperarán en bloque bajo para salir en transición. "Uruguay no lo tendrá fácil para presionar, dada la buena técnica de España. Eso llevará a jugar más en campo propio para lastimar al contragolpe", reconoce Chittadini. Por su parte, Charquero firma el empate: "Lo que tiene que hacer Uruguay es no perder, no asumir riesgos".

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay / EFE

Sin duda, el duelo se presenta como un examen para valorar las opciones de los charrúas en este Mundial: "Es un partido que presenta un desafío enorme y una motivación por enfrentar a uno de los grandes favoritos. El partido es una interesante prueba para la 'Celeste'", detalla Chittadini, mientras que Charquero explica que Uruguay lleva meses preparando el encuentro: "En un amistoso reciente contra Inglaterra, Bielsa ya realizó un planteamiento pensando en España, cediendo campo y sin batallar por la pelota".

A los mandos de la bicampeona del mundo, ganadora del Mundial en 1930 y 1950, está el exentrenador del Athletic Club, que vuelve a cruzarse en el camino de la 'Roja' en una Copa del Mundo, contra la que se enfrentó en 2010 cuando dirigía al combinado chileno. En aquel entonces, la selección española venció por 1-2 en la tercera jornada de la fase de grupos. El 'Loco', durante sus tres años con la 'Celeste', ha recibido críticas, pese a que Uruguay terminó en tercera posición en la Copa América de 2024. "Más allá de que pueda ser criticado, su legado se verá mejor cuando no esté. Ha acertado con varios nombres propios que nadie más podría haber tenido en el radar: Sebastián Cáceres, Mathias Olivera jugando de central, Maxi Araújo o Federico Viñas", apunta Chittadini, escritor de varios libros sobre el fútbol uruguayo.

Maximiliano Araújo, clave en Uruguay / Agencias

Mucho más crítico se muestra Charquero, que solo ha visto una evolución en Maxi Araújo. "No ha entendido la idiosincrasia del jugador uruguayo, que prefiere un juego de respuesta, no tanto de propuesta. Su juego de propuesta duró cinco partidos; después ya deambuló entre lo que quería hacer y no podía y perdió hasta la eficacia defensiva. Además, es un entrenador poco pragmático, no demostró tener un plan B", analiza el periodista deportivo.

La selección sudamericana no conquista un título desde 2011, cuando alzaron la Copa América en Buenos Aires frente a Paraguay. Pese a la sequía, la cantera sigue produciendo talento en un país pequeño. "Uruguay tiene una estructura muy optimizada en términos de captación de nivel formativo y compite bien en categorías juveniles. De hecho, ganó el Mundial Sub-20 en 2023", alaba Chittadini. Sin embargo, ninguno de esos futbolistas ha sido convocado para la presente Copa del Mundo. "Es incomprensible que ninguno haya llegado a la absoluta. El técnico no ha confiado en ellos y la necesidad tan grande de vender de los clubes uruguayos hace que se marchen a ligas donde no se potencia lo futbolístico, sino lo económico", critica Charquero.

La plantilla de Uruguay campeona del mundo sub-20 / Prensa Latina

El problema principal reside en el bajo nivel de las competiciones nacionales. "Las carencias del fútbol local son cada vez más evidentes, por lo que dependemos de que nuestros talentos se desarrollen en el exterior", analiza Chittadini, mientras que Charquero culpa al seleccionador y a la poca presencia de futbolistas uruguayos en las grandes ligas: "No tenemos a jugadores en las mejores ligas del mundo como los teníamos antes. Cuando acabe el ciclo Bielsa se va a replantear todo y, seguramente, alguno de estos jóvenes tendrá su oportunidad".

Uno de los últimos talentos producidos por el fútbol uruguayo es Darwin Núñez, que estaba llamado a relevar a dos leyendas como Luis Suárez y Cavani. Sin embargo, la falta de consistencia y su éxodo al Al-Hilal han frenado su progresión, hasta el punto de que no fue titular contra Cabo Verde en la segunda jornada. "La marcha de Darwin al fútbol árabe no fue lo más acertado. Perdió fluidez en lo deportivo y quedó relegado de la selección", asegura Chittadini. Similar opinión tiene Charquero, que cuestiona su decisión de abandonar el Liverpool: "El presente de Darwin está condicionado a las malas decisiones del último tramo de su carrera. No jugó en su equipo en todo el semestre, porque lo expulsaron de la plantilla por la cantidad de jugadores extranjeros".

Darwin Núñez, cabizbajo en el empate entre Uruguay y Arabia Saudí / X (Twitter)

Asimismo, otro de los futbolistas que estaba llamado a ejercer de líder en la 'Celeste' es Ronald Araújo, que ni siquiera ha debutado todavía en el Mundial por una lesión en el gemelo. "Nadie niega sus aptitudes técnicas o su velocidad, pero en Uruguay convive con críticas constantes, porque nunca está con la selección. En Catar tampoco pudo estar disponible", sentencia Charquero.

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La selección española afronta el encuentro más complicado de lo que llevamos de Copa del Mundo, aunque lo hace en una posición inmejorable: como líder del grupo y dependiendo de sí misma para avanzar a la siguiente fase. Uruguay, por su parte, debe puntuar para tener opciones de seguir con vida.