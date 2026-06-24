El Badajoz da comienzo a la operación salida

Con el ascenso a Segunda Federación ya logrado y celebrado, el Badajoz se ha puesto manos a la obra para planificar la próxima temporada. El conjunto blanquinegro ha anunciado este miércoles las salidas de Barrena, Pablo Rodríguez, Moyano, Thiago Alves, David Calles y Álex Galán, convirtiéndose en las primeras bajas del proyecto para la campaña 2026/27.

Barrena, Pablo Rodríguez y Moyano

La temporada de Álvaro Barrena fue de más a menos. El extremo llegó el pasado verano procedente del Diocesano y, durante sus primeros meses como blanquinegro, se convirtió en una pieza importante en el esquema de Juan Marrero, enlazando cinco titularidades en las seis primeras jornadas ligueras.

Sin embargo, los problemas físicos comenzaron a lastrar su rendimiento. Una lesión en el tramo inicial del campeonato le apartó del equipo y, cuando regresó, Juan Marrero ya no estaba en el banquillo. Ávila apostó por un perfil diferente y Barrena pasó a desempeñar un papel más secundario, entrando habitualmente como revulsivo.

Su temporada terminó de forma prematura en la jornada 23. El Badajoz recibía al Moralo y, con el marcador aún sin goles, Ávila decidió dar entrada al ex del Diocesano. En los minutos finales sufrió una dura acción que le provocó una grave lesión de clavícula, obligándole a pasar por quirófano. Desde entonces, Barrena trabajó para regresar a tiempo, pero la exigencia de la recuperación impidió que volviera a vestir la camiseta blanquinegra.

Por su parte, Pablo Rodríguez tuvo un mayor protagonismo. El delantero, procedente del Calamonte, disputó 32 partidos, tres de ellos como titular, y firmó dos goles: uno en la victoria ante el Llerenense en el Fernando Robina y otro en el decisivo encuentro de playoff frente al Moralo. Su entrega y sacrificio en cada intervención le permitieron contar con la confianza de Ávila, que recurrió a él en todos los partidos de la fase de ascenso.

La etapa más corta en el club ha sido la de Adri Moyano. El centrocampista aterrizó en el mercado invernal para reforzar la medular y, aunque dejó buenas sensaciones en su debut en Don Benito, fue perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. Habitualmente era la primera alternativa cuando surgían problemas en el centro del campo y llegó a ser titular en el último encuentro disputado en Cuarte debido a la lesión de Fran Miranda. No obstante, su falta de continuidad ha terminado por cerrar la puerta a su renovación.

Calles, Álex Galán y Thiago Alves

Otro de los puestos que el Badajoz deberá reforzar será el lateral derecho. Álex Galán y David Calles abandonan el club después de protagonizar una de las pugnas más igualadas de la plantilla. Aunque Galán se hizo con el puesto en la recta final del campeonato gracias a su buen rendimiento, Calles se vio condicionado por varios problemas físicos que le impidieron competir en igualdad de condiciones. Aun así, ambos futbolistas han ofrecido un notable rendimiento durante su etapa como blanquinegros.

La baja menos inesperada es, probablemente, la de Thiago Alves. Al igual que Moyano, el jugador llegó en el mercado invernal tras su paso por las categorías inferiores del fútbol italiano. Su adaptación al fútbol español fue paulatina y tardó en disponer de minutos, aunque cuando tuvo oportunidades dejó muestras de su calidad. Especialmente recordado será su gol ante La Puebla, una acción que evidenció el enorme cariño que le profesaba el vestuario.

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Con estas salidas, el Badajoz inicia la reestructuración de una plantilla que sufrirá más cambios de cara a su regreso a Segunda Federación. Se espera que el club continúe anunciando bajas en las próximas horas y días, ya que la intención de la entidad pasa por definir primero las salidas antes de comenzar a oficializar las incorporaciones que conformarán el nuevo proyecto blanquinegro para la temporada 2026/27.