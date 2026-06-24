El Cacereño Femenino renueva a Midori Yoshimura y Lourdes Lezcano

El Cacereño Femenino continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada con dos renovaciones de peso. El club ha confirmado la continuidad de Midori Yoshimura y Lourdes Lezcano, dos futbolistas importantes dentro del vestuario y con un papel destacado en el proyecto deportivo verde.

La renovación de Midori supone la continuidad de una de las jugadoras más reconocibles del equipo. La carrilera japonesa afrontará su sexta campaña consecutiva vistiendo la camiseta del Cacereño Femenino y se convierte en la segunda renovación anunciada por la entidad tras la de Carmen Acedo.

Desde su llegada a Cáceres, Midori se ha consolidado como una pieza clave por su despliegue físico, precisión en el centro, capacidad en el uno contra uno y polivalencia para actuar como lateral o carrilera. Más allá de su rendimiento sobre el campo, el club destaca también su importancia dentro de la cultura del vestuario y su papel en la integración de las futbolistas japonesas que han pasado por la entidad.

Durante la última temporada, hasta ocho jugadoras niponas alternaron entre el filial y el primer equipo, y Midori ha sido una figura clave para facilitar su adaptación al entorno del Cacereño Femenino. Su continuidad, por tanto, no solo tiene valor deportivo, sino también simbólico dentro de un equipo en el que se ha convertido en una referencia.

«Hablar de Midori es hablar de constancia y entrega absoluta», señaló Ernesto, director deportivo del club. El responsable deportivo subrayó que la jugadora ha demostrado durante estos cinco años una competitividad innegociable «en cada entrenamiento y en cada minuto disputado», además de mantener un rendimiento regular durante mucho tiempo.

Lourdes Lezcano, luchando en un partido de la pasada temporada. / Carlos Gil

Lourdes Lezcano, garra para el ataque

La otra renovación anunciada por el club es la de Lourdes Lezcano, una de las piezas fundamentales del frente ofensivo. La delantera argentina seguirá una temporada más vinculada al Cacereño Femenino, que se asegura la continuidad de una futbolista marcada por su entrega, carácter y capacidad de trabajo.

Lezcano se ha convertido en una referencia por su compromiso en cada balón dividido, su presión constante y su capacidad para pelear con las defensas rivales. En el club la definen como una «bregadora como ninguna», una jugadora sobre la que construir la intensidad y el esfuerzo colectivo del equipo.

Su nombre, además, ya forma parte de los momentos más destacados de la historia reciente del Cacereño Femenino. La argentina fue protagonista en la Copa de la Reina con su gol tempranero ante el Athletic Club, un tanto en el minuto 3 que abrió el marcador y alimentó la ilusión de una noche especial en Pinilla.

«Estoy muy feliz de seguir vinculada a este club, que me hace sentir como en casa. La entrega de este equipo y el apoyo de nuestra afición son mi mayor motivación para seguir dando el máximo en cada partido», declaró Lourdes Lezcano tras sellar su continuidad.

Con las renovaciones de Midori Yoshimura y Lourdes Lezcano, el Cacereño Femenino retiene a dos futbolistas de perfiles distintos, pero igualmente importantes: una carrilera asentada, polivalente y con peso en el vestuario, y una delantera intensa, competitiva y decisiva en el frente de ataque. Dos piezas con las que el club sigue construyendo un proyecto sólido, ambicioso e ilusionante para la próxima campaña.