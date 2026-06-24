Se confirma el 'supergrupo extremeño' de Primera Federación con Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria juntos

Ya es oficial. Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria compartirán grupo la próxima temporada en Primera Federación. La Federación Española ha confirmado este miércoles la composición de los dos grupos de la categoría y ha ratificado el escenario que venía perfilándose en los últimos días: los cuatro representantes extremeños competirán juntos en el Grupo 1, dentro de una distribución de marcado criterio geográfico.

La decisión convierte la temporada 2026-27 en una de las más especiales para el fútbol extremeño. Por primera vez, la comunidad contará con cuatro equipos en la tercera categoría nacional y todos ellos coincidirán en el mismo camino. El resultado será un calendario con doce derbis regionales, seis enfrentamientos distintos a ida y vuelta, y una narrativa común para Mérida, Cáceres, Almendralejo y Coria durante todo el curso.

La composición definitiva del Grupo 1 queda formada por Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria, además de Racing de Ferrol, Pontevedra, Lugo, UD Ourense, Deportivo Fabril, Real Avilés, Cultural Leonesa, Mirandés, Ponferradina, Unionistas, Zamora, Barakaldo, Arenas, Bilbao Athletic, Real Unión y UD Logroñés.

Derbi Mérida-Cacereño de la pasada temporada. / Javier Cintas

Un grupo de marcado acento oeste

El reparto confirma una división oeste-este. En el primer bloque aparecen los clubes de Galicia, Asturias, Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Extremadura. En el segundo quedan los equipos de Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Andalucía.

La confirmación federativa despeja la gran incógnita que acompañaba a los cuatro clubes extremeños desde que se cerró la nómina de 40 equipos de la categoría. El mapa que hasta ahora era una previsión pasa a ser definitivo: Mérida, Cacereño, Extremadura y Coria tendrán como rivales habituales a históricos como Cultural Leonesa, Ponferradina, Racing de Ferrol, Lugo, Real Unión, Barakaldo o Logroñés, además de filiales como Deportivo Fabril y Bilbao Athletic.

La otra consecuencia directa es que el Real Zaragoza, el principal reclamo de la próxima Primera Federación, no se cruzará con los extremeños en la liga regular. El conjunto aragonés ha quedado encuadrado en el Grupo 2 junto a Huesca, Teruel, Nàstic, Hércules, Villarreal B, Ibiza, Cartagena, Real Murcia, Algeciras, Antequera, Real Jaén, Juventud de Torremolinos, Alcorcón, Real Madrid Castilla, Atlético Madrileño, Rayo Majadahonda, Europa, Sant Andreu y Águilas.

Doce derbis para Extremadura

Para Extremadura, la noticia tiene un valor deportivo, social y económico. En una categoría exigente, con desplazamientos largos y presupuestos cada vez más ajustados, la coincidencia de los cuatro equipos regionales añade partidos de máxima rivalidad, viajes más asumibles para las aficiones y semanas de especial atención alrededor de cada derbi.

Mérida y Cacereño, ya asentados en la categoría en los últimos cursos, volverán a encontrarse con un contexto conocido, aunque ahora con dos vecinos más en la pelea. Para Extremadura y Coria, recién llegados a la Primera Federación, el estreno tendrá además un componente emocional añadido: debutar en la categoría midiéndose desde el primer año con los otros tres representantes de la región.

El fútbol extremeño tendrá, por tanto, una temporada de acento propio. Doce derbis, cuatro proyectos y un mismo grupo para medir el crecimiento de una comunidad que se ha ganado un espacio destacado en la nueva Primera Federación.