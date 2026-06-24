El delantero Osama Chit, segundo fichaje del Cacereño

El Cacereño ha oficializado este miércoles la incorporación de Osama Chit para la próxima temporada. El atacante llega al Príncipe Felipe tras finalizar su etapa en el Antequera y se convierte en el segundo fichaje del nuevo proyecto deportivo que dirigirá Julio Cobos, después de la llegada de Gete.

El movimiento confirma que el Cacereño continúa dando forma a la plantilla con la que competirá en Primera Federación. Tal y como publicó este periódico, la dirección deportiva trabaja en nuevas incorporaciones y tiene sobre la mesa otros nombres muy avanzados, entre ellos el de Julio Martínez, lateral izquierdo del Guadalajara, al que llegó procedente del Real Unión de Irún.

Nacido en Rabat el 5 de abril de 2000, Osama Chit ocupa la posición de delantero centro, cuenta con nacionalidad marroquí y argelina y mide 1,87 metros. El último curso compitió en Primera Federación, donde disputó 24 partidos, nueve de ellos como titular, y anotó tres goles con el conjunto malagueño.

Regreso a Extremadura

Su llegada al Cacereño supone también un regreso al fútbol extremeño. Ya conoce la región por su paso por el Don Benito, club en el que firmó sus mejores números en categoría nacional. Durante la temporada 2024-25 disputó 31 partidos, 29 como titular, y marcó 11 goles con el conjunto calabazón.

Ese precedente convierte la operación en una incorporación con referencias cercanas para el fútbol regional. Ya sabe lo que supone competir en Extremadura y ahora se suma a un Cacereño que continúa dando forma a su plantilla para el nuevo curso.

Experiencia en categoría nacional

Antes de sus etapas en Don Benito y Antequera, también militó en el Calvo Sotelo Puertollano durante la temporada 2021-22. Allí disputó 12 encuentros en Segunda Federación, sin ver portería.

En total, según los registros de BDFutbol, acumula 67 partidos y 14 goles en categoría nacional entre Calvo Sotelo Puertollano, Don Benito y Antequera. La mayor parte de esos tantos llegaron precisamente durante su etapa en el Don Benito, donde alcanzó los once goles.

Con esta incorporación, el Cacereño añade una nueva pieza a la plantilla de Julio Cobos. El atacante estará disponible desde el primer día de pretemporada y se suma al proyecto verde con el aval de su experiencia reciente en Primera Federación y de su pasado en el fútbol extremeño.