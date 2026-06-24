Don Benito y Badajoz compartirán grupo en Segunda Federación

El Badajoz y el Don Benito compartirán grupo en Segunda Federación durante la temporada 2026-2027, en una composición marcada por la presencia mayoritaria de equipos andaluces y varios desplazamientos a Canarias.

Los dos representantes extremeños quedarán encuadrados en el Grupo IV junto a clubes como Recreativo de Huelva, Xerez CD, Atlético Sanluqueño, Sevilla Atlético, Betis Deportivo, Marbella, Estepona, Linares Deportivo, Ciudad de Lucena, Antoniano, Mijas y Atlético Central, de la ciudad de Sevilla.

La configuración del grupo también incluye a los equipos canarios como el Atlético Paso, el Tenerife B, el Tamaraceite y la UD Las Palmas Atlético, lo que obligará a Don Benito y Badajoz a afrontar viajes de larga distancia durante la próxima campaña.

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El emparejamiento entre ambos conjuntos extremeños será uno de los principales atractivos de una temporada en la que el Don Benito regresa a Segunda Federación y el Badajoz volverá a competir con objetivos ambiciosos en la categoría.