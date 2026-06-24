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MUNDIAL 2026

España: objetivo Los Ángeles

La selección quiere quedar primera de grupo para encontrarse un camino a priori más sencillo y una logística más cómoda

Luis de la Fuente apira a terminr la primera fase como primeros de grupo

Luis de la Fuente apira a terminr la primera fase como primeros de grupo / Lavandeira Jr / EFE

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Jordi Gil

Jordi Gil

Chattanooga (enviado especial)

España aspira a quedar primera de grupo en este Mundial del 2026 por muchos motivos. El principal es deportivo por el cruce más sencillo que esperaría en los 1/16 de final y el segundo por un tema de logística de viaje.

Si la Roja queda primera se movería a partir de entonces entre Los Ángeles y Dallas antes de afrontar la hipotética final del 19 de julio en Nueva Jersey. El equipo tendría una rutina de trabajo más cómoda y no se expondría a tener que viajar a México o Canadá. Algo que pasaría en caso de ser segunda o, una de las mejores terceras.

España necesita solo un punto para ser primera de grupo, a no ser que Cabo Verde logre una goleada por 4 goles frente a Arabia Saudí en el último partido del grupo H.

El reto de Uruguay

La Roja se medirá a Uruguay, a las 2.00 h. de la madrugada hora española, la noche del 26 al 27 de junio. Todos los partidos del grupo son en horario unificado y por ello el encuentro se disputa a esta hora. Debe coincidir con el Arabia Saudí-Cabo Verde, un encuentro que se presenta como una auténtica lotería.

Uruguay se ha complicado la vida con su empate ante Cabo Verde

Uruguay se ha complicado la vida con su empate ante Cabo Verde / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

España, de perder contra Uruguay, sería de segunda de grupo y debería viajar a Miami, para probablemente medirse a Argentina a los 1/16 de final. Después tendría que moverse a Canadá en caso de pasar, por lo que el cansancio sería mucho mejor que la ruta de Los Ángeles y Dallas.

Mucho peor aún sería ser terceros de grupo, algo que implicaría tener que viajar probablemente a México DF y disputar en la capital mexicana los dos encuentros de 1/16 y de 1/8. Una locura de desplazamientos que la selección quiere evitar haciendo bien los deberes frente a Uruguay.

El combinado de Marcelo Bielsa no atraviesa precisamente por uno de sus mejores momentos con solo dos empates ante Arabia y Uruguay, pero tiene jugadores peligrosos como Fede Valverde o Darwin Núñez, que siempre pueden dar un susto.

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La Roja se ha rearmado después de la victoria frente a los árabes y ahora observan el panorama con más tranquilidad con el objetivo de pisar California a partir de los 1/16 de final.

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