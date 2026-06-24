El Extremadura Pebetero lleva nueve corredores al Campeonato de España sub-23

El Extremadura Pebetero tendrá una amplia representación en el Campeonato de España de Ciclismo en Carretera sub-23, que se celebrará en Sabiñánigo, en Huesca, este fin de semana. El equipo zafrense contará con nueve corredores en la cita nacional, que reunirá a los mejores especialistas de la categoría tanto en la modalidad de contrarreloj individual como en la prueba en línea.

La participación del conjunto extremeño se repartirá entre las selecciones autonómicas de Extremadura y Andalucía, ya que el campeonato se disputa por combinados regionales. Con la selección extremeña competirán Pablo Leno, Pablo Antúnez, Gonzalo Pérez y Miguel Monje, mientras que con Andalucía lo harán Francisco Jesús Fernández, José Ramón Jiménez, Manuel Rodríguez, Manuel Peñas y Daniel Nieto.

Joserra Jiménez. / Cedida

Una prueba exigente

Todos ellos tomarán parte en el Campeonato de España en línea, previsto para el sábado, con salida y meta en Sabiñánigo. La carrera tendrá un recorrido de 157,7 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 2.394 metros, un trazado exigente y abierto en el que no aparece un favorito claro.

El perfil de la prueba invita a una carrera dura e imprevisible, con opciones para que una fuga de calidad pueda llegar con posibilidades de disputar el título y el podio en la línea de meta. El ganador de la jornada se proclamará nuevo campeón de España sub-23.

Formigal y la Hoz de Jaca, puntos clave

Uno de los primeros puntos importantes llegará en el kilómetro 39, cuando los corredores afronten el puerto de Formigal, una subida de 4,3 kilómetros al 5,6% que puede servir para seleccionar la carrera o propiciar el movimiento del que salga la fuga decisiva.

Después llegará la dura subida de la Hoz de Jaca, situada en el kilómetro 56,6, antes del primer paso por meta en el kilómetro 104,6, tras completar el circuito largo inicial. A continuación, el pelotón deberá dar dos vueltas a un circuito más corto de 26,6 kilómetros, con nuevos pasos por meta en el kilómetro 131,2 y en el final, situado en el 157,7.