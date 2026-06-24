José María Panadero, el agente cacereño que hizo historia en el ‘draft’ de la NBA

La noticia sobre el éxito del baloncesto español en el ‘draft’ de la NBA 2026, celebrado en Nueva York, tiene un protagonista extremeño entre bambalinas, como a él le gusta. El acto en el que los equipos de la liga eligen con un orden predeterminado a jóvenes promesas incluyó en su primera ronda al pívot aragonés Aday Mara, escogido con el número 12 por Oklahoma City Thunder, y al base vallisoletano Sergio de Larrea, cuyos derechos acabaron en Dallas Mavericks tras pasar en la misma noche por las manos de Los Angeles Lakers y New York Knicks. Detrás de la carrera de ambos está el exjugador cacereño José María Panadero, cuya vertiginosa carrera en los despachos le ha llevado en poco tiempo a ser, muy probablemente, el agente más poderoso del país.

Mara, que en los últimos años ha estado en el baloncesto universitario con UCLA y Michigan —con este último ha llegado a ser campeón de la NCAA—, y Larrea, componente del Valencia Basket, son representados por Panadero desde que eran apenas unos niños. La confianza que le tienen ellos y sus padres debe ser enorme porque, pese a las numerosas ofertas que han tenido, siempre han preferido quedarse con Panadero. Este a su vez ha empezado a trabajar recientemente para CAA, una agencia gigante con base en Estados Unidos que, aparte de grandes estrellas de la NBA, también dirige las carreras de actores y distintos personajes del mundo del espectáculo.

Sergio de Larrea, MVP de la Supercopa. / Jorge Zapata / EFE

Otra joya con la que va de la mano desde la infancia es Santi Aldama, ala-pívot de los Memphis Grizzlies y que es por ahora uno de los escasos jugadores españoles en la liga norteamericana. Dentro de poco se les pueden unir Mara y De Larrea, que salvo negociación por medio solo pueden firmar contrato con Thunder y Mavericks, respectivamente.

Trato cercano

De eso, dentro de una estructura compleja que incluye aspectos económicos, financieros, fiscales, de imagen y evidentemente deportivos, se ocupará Panadero, cuya irrupción en el mundo de la representación ha sorprendido al mundillo del basket nacional por el pedigrí de sus jugadores.

Aday Mara, seleccionado por Oklahoma, con el comisionado de la NBA, Adam Silver. / Efe

Tuvo una carrera profesional en general buena, pero tampoco demasiado llamativa. Especialista en el tiro exterior, solamente jugó en la Liga ACB unas pocas temporadas, en Valladolid y Cantabria. En su ciudad tuvo dos etapas muy diferenciadas: en el extinto Cáceres CB solo llegó a debutar en amistosos y competición europea, yendo cedido al Doncel para completar su formación; en su sucesor, el actual Cáceres Patrimonio de la Humanidad, colgó las botas en la temporada 2008-09, ya torturado por las lesiones. En medio se buscó la vida aquí y allá, de Melilla a León, de Zaragoza a Huelva, con brillo propio en la LEB.

Cuando tuvo que empezar una nueva vida siguió vinculado al baloncesto en la captación de nuevos valores con su agencia de toda la vida, Hoops International, al tiempo que daba clases en el Colegio Vedruna, donde también fundó un club polideportivo. En su tiempo en las pistas tuvo la dedicación suficiente para completar Ciencias de la Educación en su rama de Educación Física.

Un paso clave para él fue aprovechar la oportunidad de trabajar con las selecciones españolas más tiernas, como la sub-13, y estableció contactos que, como se está viendo, son de larga duración.

Su forma de tratar a los jugadores es lo que probablemente le ha dado el éxito del que ahora disfruta: durante el año viaja varias veces a Estados Unidos para seguir de cerca su temporada y siempre está muy encima de cualquier preocupación que puedan tener. Pero si hay que destacar algo en su trato con ellos es algo que no es tan fácil ver a estos niveles: la sinceridad, no estar todo el rato diciéndole a los representados lo que quieren oír por miedo a que prescindan de tus servicios.

Awa Fam. / L-EMV

Lo demás lo ha hecho probablemente el ‘boca a boca’, ampliando incluso su radar al baloncesto femenino. A las elecciones de ‘draft’ de Aday Mara y Sergio de Larrea hay que unir la que protagonizó hace poco la pívot alicantina Awa Fam, escogida con el número 3 por Seattle Storm y que ya está jugando en la WNBA tras formarse en el Valencia Basket y jugar hace poco en canchas como la del Alter Enersun Al-Qázeres con su vinculado, el Paterna.

En la ceremonia

Es un mundo muy voluble el de llevar jugadores, pero el auge de ‘Pana’, como es conocido en el mundillo, resulta difícilmente discutible. Obviamente no faltó en el Barclays Center de Brooklyn para seguir el ‘draft’ al lado de Mara, ya que De Larrea no pudo asistir al estar disputando las finales de la Liga Endesa. «Ha sido una experiencia que jamás olvidaré», cuenta desde Nueva York. Eso sí: ya no le gustan las entrevistas tanto como cuando era jugador. Nunca un agente español había metido a dos de sus jugadores en primera ronda. Y lo ha hecho sin dejar de vivir en Cáceres, una decisión que ha priorizado por calidad de vida y estar cerca de su familia.