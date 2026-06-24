Voleibol
El Licenciados Reunidos seguirá una temporada más en Primera División Nacional
El club cacereño confirma su inscripción por segundo curso consecutivo en la categoría y prepara una plantilla condicionada por varias bajas
El Licenciados Reunidos competirá una temporada más en Primera División Nacional de voleibol femenino. La entidad cacereña ha formalizado su inscripción en la categoría, en la que afrontará su segundo curso consecutivo después de cumplir los objetivos marcados en la pasada campaña.
El equipo logró mantener su plaza en su estreno en la categoría y dará continuidad a un proyecto basado en el trabajo con jugadoras formadas en sus categorías inferiores. La participación un año más en Primera División Nacional permite al club mantener su presencia en competición nacional.
Dificultades
La planificación del nuevo curso estará condicionada por varias bajas relevantes dentro de la plantilla. Algunas jugadoras no podrán continuar por lesiones de larga duración, mientras que otras lo harán por motivos personales y laborales que dificultan su disponibilidad para competir.
Pese a esas circunstancias, la dirección deportiva trabaja ya en la confección de una plantilla para la nueva temporada. La intención es combinar jugadoras con experiencia con otras procedentes de la estructura del club.
El objetivo volverá a ser asegurar la permanencia en una competición exigente y continuar dando minutos a jugadoras de cantera.
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