Oficial: Ducati y Pecco Bagnaia separan sus caminos a finales de 2026

No ha pillado por sorpresa a nadie pero no por esta razón deja de ser menos impactante. Tras ocho años bajo el paraguas de Ducati, Pecco Bagnaia emprende una nueva etapa que, a falta de confirmación oficial, lo llevará a desembarcar en el Aprilia Racing. Ducati comunicó el fin de su etapa en Borgo Panigale, horas después de anunciar que Marc Márquez extenderá su contrato hasta finales de 2028.

"Una exitosa asociación deportiva con un valor personal igualmente significativo y una racha de resultados irrepetible que hace que Pecco, hasta la fecha, siga siendo el piloto más exitoso en la #DesmosediciGP con 2 títulos mundiales de pilotos, 31 victorias, 63 podios y 28 poles", escribió Ducati en su comunicado.

"Eras mi sueño y te has convertido en la realidad más bonita de todas. Cuando llegué a MotoGP con la Ducati, pensaba que ya había conseguido algo indescriptible, pero tú me has hecho creer cada vez más en ello. 8 años, 31 victorias, 63 podios, 28 poles, dos subcampeonatos del mundo y dos títulos mundiales: esta es la historia que hemos escrito y es solo nuestra", escribió el propio Pecco Bagnaia en un emotivo mensaje en sus redes sociales.

"Hemos crecido juntos, hemos atravesado todo tipo de situaciones juntos sin rendirnos nunca, siempre nos hemos animado mutuamente a darlo todo. Y tú, que eres una de las mejores partes de mí, me has regalado los momentos más emocionantes de mi carrera, me has convertido en un piloto mejor, en un chico feliz, y ¡cuánto nos hemos divertido! La temporada pasada nos costó llevarnos bien, chocamos más de lo que nos hubiera gustado y algo empezó a cambiar. Siento la necesidad de volver a empezar con un nuevo reto, pero nunca olvidaré lo que hemos sido. Eres parte de mí, y siempre lo serás", concluyó en un mensaje acompañado de un vídeo con imágenes de su trayectoria con Ducati.

Trayectoria exitosa

Bagnaia aterrizó en la fábrica italiana en 2019, tras convertirse en 2018 en campeón del mundo de Moto2 con el SKY Racing Team VR46. Llamó la atención de los 'jefazos' de Borgo Panigale tras lograr 8 victorias, 12 podios y seis 'pole positions'. Fichó por el entonces equipo satélite, el Pramac Racing, como una de las mayores promesas de la categoría. Y así fue.

Dio el salto al equipo oficial, el Ducati Lenovo, en 2021. Luchó por el campeonato con Fabio Quartararo, terminando finalmente subcampeón a 26 puntos del francés y su Yamaha YZR-M1. Las tornas cambiaron en 2022, y en el mejor momento de Ducati en años, el '63' logró su primer título mundial tras protagonizar una espectacular remontada de 92 puntos frente a 'El Diablo'. Logró 4 victorias, 9 podios y 6 poles.

Con una Desmosedici GP23 imparable y un increíble estado de forma, Pecco volvió a llevarse el título en 2023, y en 2024, tras una ardua batalla contra Jorge Martín, fue subcampeón. Una andadura de ocho años con la marca y seis con el equipo oficial que se traducen en 31 victorias, 63 podios y 28 'poles'. De hecho, es ya el piloto con más victorias en la historia de Ducati.

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De esta manera, el turinés alzaría el vuelo hacia Noale, donde compartirá box con Marco Bezzecchi, uno de sus grandes amigos dentro del 'paddock' y compañero en la VR46 Riders Academy. Ocupará el sitio que dejará libre Jorge Martín, quien salvo sorpresa, fichará por el equipo oficial de Yamaha como sustituto de Fabio Quartararo. Poco a poco, el puzzle va encajando sus piezas.