Fútbol | Primera Extremeña
Ángel Pajuelo ya tiene equipo tras hacerse oficial su fichaje por el nuevo equipo de Villaneuva
El que fuera capitán del Villanovense durante años se convierte en nuevo jugador del Sport Villanovense
Samuel Sánchez
El destino del eterno capitán del Villanovense, Ángel Pajuelo, era un secreto a voces que se ha confirmado este jueves con el anuncio de su fichaje por el Sport Villanovense, un nuevo club creado recientemente en Villanueva de la Serena.
Pajuelo, que se despidió del conjunto verde hace escasas semanas tras dos décadas vistiendo los colores de la zamarra serona, jugará la próxima temporada en Primera Extremeña, pero en este caso vistiendo los colores de la nueva entidad.
Al frente del banquillo estará Manuel Verdejo 'Cubi', también con pasado en el Villanovense como, así como en el banquillo del juvenil de División de Honor de La Cruz Villanovense o en Calamonte de Tercera Federación la pasada temporada, con el que no pudo conseguir la salvación en la categoría.
Tras el fichaje de Pajuelo se anunciarán otros nombres conocidos por la afición serona, entre ellos el de Óscar Muñoz, que también anunció su adiós del Villanovense semanas atrás.
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